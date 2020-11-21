Племянница Виктюка опровергла слухи о его «тайной наследнице»

Москва, 21 ноября. Племянница Романа Виктюка Наталья опровергла слухи о «тайной наследнице» режиссера.

Женщина была единственной из родственников мэтра на московской панихиде. В последнее время Наталья жила в Москве и планировала ухаживать за дядей после выписки из больницы.

Племянница Виктюка объяснила, что мэтр имел в виду, когда в одном из интервью заявил, что во Львове у него есть дочь и внуки.

«Дочери нет! Но он считал своими детьми меня и моего брата, то есть своих племянников. Мои дети Катерина и Борис — это его внуки. Во всяком случае, он так говорил», — рассказала Наталья в интервью Kp.ru.

Женщина отметила, что у родителей режиссера было трое детей. Роман Виктюк был старшим. Одна из сестер мэтра Кристина Григорьевна — одинокая женщина. У второй сестры режиссера Дануты Григорьевны двое детей: сама Наталья и младший брат Роман, у которого также нет семьи.

У Натальи двое детей — сын Борис и дочь Катерина. Последняя еще не замужем, а Борис имеет двух дочерей, которых Роман Виктюк называл своими правнучками. Других близких родственников, по словам Натальи, у режиссера нет.

Прощание с театральным режиссером, народным артистом РФ Романом Виктюком прошло в Москве в стенах его театра, который он основал в 1996 году. Гроб с телом режиссера увезли на кладбище под аплодисменты, сообщает корреспондент ФАН. Проститься с режиссером собрались многочисленные поклонники его творчества, коллеги и близкие.