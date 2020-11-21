Ученые рассказали о суперраспространителях COVID-19

Вашингтон, 21 ноября. Ученые из США выяснили, что делает человека суперраспространителем передающихся воздушно-капельным путем вирусов.

Исследователи из Университета Центральной Флориды обнаружили, что у людей с заложенным носом и всеми зубами во время чихания вирусные капли «путешествуют» на 60% дольше, чем у людей с незаложенным носом и без зубов.

Заложенность носа нарушает поток воздуха, что провоцирует выделение аэрозольных капель. При незатрудненном дыхании выделяемые при кашле и чихании частицы движутся медленнее, отмечают авторы исследования.

Поэтому специалисты рекомендуют людям с заложенным носом носить в период пандемии защитные маски, так как именно они являются мощным источником заражения.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Москве за сутки умерли 74 пациента с подтвержденным COVID-19. Общее число жертв инфекции в столице выросло до 8233.