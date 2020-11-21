Отоларинголог объяснил взаимосвязь коронавируса и потери слуха

Москва, 21 ноября. Заражение коронавирусной инфекцией способно спровоцировать временные проблемы со слухом. Об этом рассказал врач-отоларинголог Людмила Елизарова.

Дело в том, что в задних отделах носа у человека находится слуховая трубка. При вирусе и последующем развитии заболевания возникает сильный отек носоглотки. Это приводит к отеку и слуховой трубки.

«Слуховая труба должна выводить продукты обмена из среднего уха. Если она отекает, то в среднем ухе начинается застой жидкости, постепенно развивается отит», — объяснила Елизарова в беседе с НСН.

Если у человека возникают соответствующие симптомы, ему следует капать в нос противоотечное средство. Иногда врачи прибегают к помощи гормонов, сосудосуживающих капель и антигистаминных препаратов. В том случае, если отит не проходит, назначаются антибиотики. При этом все лечение проходит дома, амбулаторно. Однако, отмечает врач, к нему надо подходить серьезно. При соблюдении всех предписаний отек спадает в течение одного или двух дней.

Напомним, ранее врач-биофизик Нелли Соседова назвала особые признаки коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание Infox.ru.