Несмотря на завершение боевых действий, обстановка вокруг Нагорного Карабаха на прошедшей неделе была насыщенной: в Армении оппозиция митинговала, Пашинян назначил нового министра обороны, в Азербайджан открыто прибывают турецкие военные, а Владимир Путин занимается проблемами Карабаха.

Обстановка в Нагорном Карабахе

Перенос сроков передачи Азербайджану Кельбаджарского района пока не повлиял на другие положения трехстороннего соглашения — Агдамский район армянская сторона покинула полностью к исходу 20 ноября.

Российские миротворцы продолжали обеспечивать перемирие, не допустив ни одной резонансной провокации, и в дальнейшем сосредоточились на проведении гуманитарной операции – созданы центры разминирования, примирения, транспортного обеспечения, медицинский и торгово-бытового обеспечения.

В начале недели дорога в Степанакерт через Лачин (Бердзор) открылась и беженцы начали возвращаться в Карабах, при этом мероприятия по разминированию «Лачинского коридора» пока продолжаются.

Кроме того, глава ФСБ Бортников объявил о том, российские пограничники развернут дополнительные силы на армяно-азербайджанской границе, что позволит купировать угрозу столкновений по образцу июля 2020 года. Стоит отметить, что тогдашнее обострение во многом и положило начало активной подготовке Азербайджана к войне.

В свою очередь, Азербайджан проводит группировку войск, выводит из зоны конфликта подразделения спецназа и вводит свежие части сухопутный и внутренних войск, которым предстоит оборудовать позиции вдоль новой линии соприкосновения.

Постепенно появляются подробности операции Азербайджана по захвату Шуши, в которой участвовал, в том числе, и спецназ из Нахичевани, выполнявший наиболее сложные задачи. Что во многом символично – Ильхам Алиев, как и его отец Гейдар – выходцы из Нахичевани.

Кроме того, отмечается, что бои за город велись в условиях сильного тумана, без поддержки с воздуха и бронетехники из-за контроля армянами всех трех дорог в город.

Оппозиция продолжает митинговать

Протесты оппозиции в Армении приобретают системный характер. Эпизодически активистам удается блокировать ключевые перекрестки дорог в Ереване, но настоящей массовости митинги пока не имеют.

На фоне того, что представители всех 17 оппозиционных партий единодушно выступают за отстранение от власти Никола Пашиняна, также единодушно они не могут найти и нового лидера.

В центре Еревана проходит антиправительственный митинг



ЕРЕВАН, 16 ноя — РИА Новости... https://t.co/3FF9cNl8fs pic.twitter.com/7ciFyoUyLJ — Мировое обозрение (@ObozrenieMira) November 16, 2020

В свою очередь глава партии «Просвещенная Армения» и председатель ее парламентской фракции Эдмон Марукян заявил, что «сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна угрожают оппозиционным деятелям, а в стране нарастает анархия».

Сторону оппозиции фактически занимает и президент Армении Армен Саркисян. В своем обращении к правительству президент заявил, что оно должно «день и ночь работать над восстановлением страны, а не проводить контрпротесты» и подчеркнул, что «единственное решение — это правительство национального согласия» и дальнейшие досрочные парламентские выборы.

Пашинян меняет кабинет министров

Пока оппозиция не может консолидировать свои усилия и выдвинуть единого кандидата, Никол Пашинян проводит радикальную смену состава кабинета министров, стремясь таким образом снизить протестный настрой у населения.

Очевидно, что шансов в правительстве не было остаться как у министра обороны Давида Тонояна, так и министра иностранных дел Зограб Мнакацанян.

Более того, министр обороны вообще ушел на волне скандала, вызванного слитыми в сеть документами, доказывающими участие Тонояна в сомнительных схемах по продаже оружия, цепочка поставок которого доходит до протурецких боевиков в Сирии. Если подлинность данных документов будет доказана в суде, то Армению наверняка ждет очередная смена власти революционным путем.

Министр обороны Армении Давид Тоноян и его заместитель руководителя оборонного ведомства Макар Гамбарян и давний друг министра, широко известный в определенных кругах торговец оружием Давид Галстян занимались продажей вооружения в Турцию для протурецких террористов в Сирии.pic.twitter.com/r77QEli16y — Khayal Gochuyev (@KGochuyev) November 14, 2020

Новым министром обороны назначен человек, хорошо знакомый с этой должностью. Главный советник Пашиняна Вагаршак Арутюнян уже был министром обороны в 1999-2000 годах и считается, что он придерживается пророссийских взглядов. Помимо прочего, он имеет весьма натянутые отношения с экс-президентом Робертом Кочаряном, который в 2002 году специальным указом лишил его воинского звания генерал-лейтенант.

Бывший начальник генерального штаба ВС Армении рассказал о состоянии дел в армянской армии

Коррупционное дело Тонояна стало далеко не единственным скандалом на неделе, связанным с оборонным ведомством. Большой резонанс вызвали заявления в ходе пресс-конференции бывшего начальника контрольной службы минобороны Армении генерал-полковника Мовсеса Акопяна.

По словам генерала:

- руководство Армении на протяжении войны обманывало свое население, вводя его в заблуждение относительно ситуации на фронте. Представитель МО Армении Арцрун Ованнисян больше месяца врал населению;

- Никол Пашинян после революции назначил главой Генштаба ВС Армении самого неподготовленного генерала (примечание – Артак Давтян был уволен из-за организации в условиях пандемии свадьбы сына с участием большого количества гостей);

- план закупки вооружений был резко изменён Пашиняном, в результате чего были приобретены оперативно-тактические ракеты «Искандер», истребители СУ-30СМ и ЗРК «Оса», не сыгравшие значительной роли во время прошедшей войны;

- на командном пункте армянской армии постоянно находились гражданские лица, в том числе жена Пашиняна Анна Акопян;

- истребители Су-30СМ находятся в Армении без ракет;

- до 30 сентября Пашинян не звонил Владимиру Путину, чтобы попросить о поставках оружия;

- Россия продолжала поставлять вооружение из чувства долга перед своим союзником и даже поставила некоторые важные виды вооружения, которые помогли в последние дни войны в борьбе с беспилотниками;

- в апреле-мае 2018 года было потеряно много территорий в районе сел Зангакатун и Арени рядом с Нахичеванской республикой, что опровергалось официальным Ереваном;

- на третий день войны Пашинян приказал остановить доукомплектование воинских частей резервистами и вместо этого призвал собирать неподготовленных добровольцев.

В министерстве обороны Армении все слова Мовсеса Акопяна опровергли, а сам генерал был допрошен специальной следственной службой, однако так и не был задержан, хотя и утверждалось, что его слова частично содержат секретную информацию.

В этом случае с высокой уверенностью можно утверждать только одно — отсутствие единства в армянском военном руководстве и постоянные противоречия так и не позволили наладить качественное оперативное управление войсками в режиме военного положения.

Международная обстановка

На неделе попытки вернуться в переговорный процесс предпринимали Франция и США.

Американский госдепартамент, более далекий от реалий конфликта, заявил о желании большей ясности от России о роли Турции в режиме прекращения военных действий в Нагорном Карабахе.

В свою очередь, Эммануэль Макрон проявил большую заинтересованность и 19 ноября переговорил по телефону как с Владимиром Путиным, так и Николом Пашиняном.

Для более плотной координации работы с армянской стороной, особенно в свете назначения новых министров иностранных дел и обороны, 21 ноября в Ереван прибывает межведомственная делегация РФ, усиленная лично главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. Им предстоит познакомиться со своими новыми визави, а также убедиться, что контакты с Францией и США не угрожают совместным договоренностям.

Алиев посетил зону конфликта, Турция начинает официально перебрасывать войска в Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжает пожинать плоды победы и 16 ноября в компании с супругой Мехрибан посетил Физули, Джебраил и Худаферинские мосты, а уже 17 ноября объявил о начале строительства дороги Физули-Шуша.

Noyabrın 16-da İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva #Xudafərin körpüsünü ziyarət ediblər. On Nov. 16 Ilham Aliyev and Mehriban Aliyeva visited #Khudaferin bridge. 16 ноября Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили мост #Худаферин. #KarabakhisAzerbaijan @azpresident @1VicePresident pic.twitter.com/XAVuFkMEVw — Sona Gati (@SonaGati) November 16, 2020

На этом фоне завершается подготовка к развертыванию на азербайджанской территории российско-турецкого мониторингового центра. По заявлению Сергея Лаврова, Центр будет работать исключительно в дистанционном режиме, используя технические средства объективного контроля, включая беспилотники и прочие технологии, позволяющие следить за ситуацией «на земле» в Нагорном Карабахе. Границы мобильности турецких наблюдателей будут ограничены этими помещениями, которые будут выделены вне территории бывшего конфликта.

В свою очередь, чтобы легитимизировать никем не оспариваемое присутствие турецких военных, 18 ноября Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон об отправке военных в Азербайджан со сроком пребывания в один год с дальнейшим продлением.

Великое собрание парламент Турции все депутаты принято решение об отправки миротворческого контингента в Карабах Турция это Азербайджан Азербайджан это Турция мы один народ ????????????❤️????????????????☝️ pic.twitter.com/sKsiDFBobW — Omar 5 ☝️???????????????? (@VWm7tNdLpKPHnKo) November 19, 2020

20 ноября на аэродром Насосный уже приземлился самолет военно-транспортной авиации А400М с турецким контингентом на борту. Вполне возможно, что уже скоро они, не скрываясь, появятся если не в Карабахе, то где-нибудь в районе Гянджи, где до удара оперативно-тактических ракет Армении базировались турецкие самолеты F-16.

Поговаривают сегодня на военном аэродроме Насосная под Баку, приземлился первый турецкий военно-транспортный самолет Airbus А400М в рамках миротворческой миссии. ????



Странно, что на Airbus А400М, а не на Звезде Смерти. ???? — Злой Одессит (@zloy_odessit) November 20, 2020

Подытоживая развитие ситуации можно сделать вывод, что ситуация в Нагорном Карабахе полностью контролируется российскими военными и в ближайшее время вряд ли подвергнется дестабилизации. Что касается обстановки в Армении, то она находится близко к параличу государственной власти, притом в что в стране нет ни одной политической силы, способной повести за собой людей и повторить результаты «бархатной революции».

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