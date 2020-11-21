ФАН представляет претендентов на победу в номинации «Наука и инновации»



Редакция ФАН готова опубликовать шорт-лист из 10 материалов, которые претендуют на получение премии «Хорошие новости России». В номинации «Наука и инновации» представлены новости о работе и достижениях российских ученых, изобретателей, студентов и школьников. Кто станет лауреатом премии в этой номинации и получит 100 000 рублей, решат читатели. Именно они с помощью онлайн-голосования, которое продлится до 2 декабря включительно, выберут одного победителя: им станет автор, чья работа наберет наибольшее количество голосов.

В номинации «Наука и инновации» представлены:

Юлия Нигматуллина, корреспондент ТРК «Башкортостан» и ее видеорепортаж «Охотники за погребениями». Съемочная группа прожила один день в полевом археологическом лагере близ деревни Кусимово в Абзелиловском районе. В этой экспедиции им удалось стать свидетелями грандиозного открытия, а еще понять, кто они – люди, распутывающие клубок истории.

Елена Тайлашева, сотрудник РИА «Томск». Материал «Чистые и честные: проректор ТПУ о том, как Big Data меняют образование» рассказывает о том, чем «биг дата» отличаются от «большого брата», и что нас ждет в будущем.

Альмира Зинкевич, журналист журнала «Тувиночка». В ее интервью «Кунгаа Доржу. Тувинский изобретатель» рассказывается о новых четырех защитных средствах, которые помогают обезопасить себя от коронавируса и комфортны в применении.

Елена Николаева, главный редактор журнал «РуссаГРАД». Публикация «Сергей Митин и московские эксперты оценили новые стандарты маркировки воды на Старорусском пищекомбинате» посвящена эксперименту по цифровой маркировке воды. Этот эксперимент специально внедрили для борьбы с нелегальной продукцией.

Зоя Кабыш, журналист издания «Мурманский вестник» и ее статья «Поставить на старт» о новых методах вытяжки активных веществ из растений, которые впоследствии можно использовать для производства БАДов и косметики.

Елена Черкас, автор портала «Rusbase». Ее публикация «Как россиянин изобрел самую легкую электроприставку к инвалидной коляске и запустил продажи в 15 странах» посвящена основателю компании SupremeMotors Николаю Юдину. В свое время бизнесмен сознательно отказался от работы в сфере B2B и решили делать продукты «для людей».

Татьяна Стриганова, журналист интернет-издания «НГС.Новости» с публикацией «Школьник изобрел систему «умного отопления». Статья посвящена новосибирскому школьнику, который всерьез увлекается техникой, а в свободное от учебы время ремонтирует компьютеры, чтобы заработать деньги на новые изобретения.

Константин Крылов, журналист портала «ITMO.NWES». Публикация автора «Ученые из России разработали перовскитные метаповерхности для умных стекол» рассказывает о тонкой пленке, которая позволят превращать обычное стекло в «умную» поверхность. С ее помощью можно отображать информацию в устройствах дополненной реальности или преобразовывать солнечную энергию в электричество.

Ирина Подзолкова, корреспондент телерадиокомпании «Мир Белогорья». Видеосюжет «Как белгородцы создали робоперчатку» посвящен студенту пятого курса мединститута НИУ «БелГУ» Владиславу Дуброву, который собрал команду единомышленников и разработал реабилитационный аппаратно-программный комплекс с элементами биологической обратной связи.

Дарья Цымбалюк, автор медиа-портала Южно-Уральского государственного Университета. Статья «Российские ученые разработали сенсор для выявления токсичных веществ в водоемах» посвящена совместной разработке ученых из России, Бельгии и Египта. Это изобретение уже вызвало интерес у иностранных коллег.

ФАН желает удачи номинантам премии и напоминает, что итоги читательского онлайн-голосования будут объявлены уже 4 декабря. Торжественная церемония вручения премии «Хорошие новости России» состоится в Санкт-Петербурге 18 декабря.



