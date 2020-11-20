Украинский Минкульт внес Максима Фадеева в черный список

Киев, 20 ноября. Российский музыкальный продюсер Максим Фадеев оказался внесен в украинский список лиц, угрожающих нацбезопасности страны.

Об этом в пятницу сообщило Министерство культуры Украины. Решение о внесении россиянина в «черный список» было принято в соответствии с распоряжением Службы безопасности страны.

«11 ноября 2020 года в министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины (СБУ) о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Максима Фадеева», — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на официальном сайте Минкульта Украины.

Соответствующим приказом музыкант был включен в список. Среди лиц, «угрожающих» нацбезопасности Украины, уже значатся 155 деятелей российской культуры. Например, режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Валентина Талызина.

Напомним, ранее в «черный список» СБУ Украины попал российский актер Павел Трубинер.

В 2017 году на Украине был принят законопроект, обязывающий организаторов культурных мероприятий обращаться в СБУ за разрешением на гастроли артистов из России. При этом деятелей эстрады могут не пустить в страну уже после успешного прохождения этой процедуры. В течение 2019 года сотрудники погранслужбы Украины не впустили в страну более 7 тыс. россиян.