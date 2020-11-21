ФАН представляет претендентов на победу в номинации «Спорт»

Компетентное жюри ФАН сформировало шорт-лист претендентов на победу в номинации «Спорт». Эта номинация посвящена репортажам и интервью о достижениях профессиональных спортсменов и любителей. Здесь также представлены новости о развитии спорта в регионах нашей страны. В течение двух недель читателям путем публичного голосования предстоит выбрать лучшую работу. Автор материала, набравшего наибольшее количество читательских голосов, и станет лауреатом премии «Хорошие новости России». Голосование продлится до 2 декабря включительно. А уже 4 декабря ФАН объявит номинантов премии.

На звание лучшего в номинации «Спорт» претендуют:

Алексей Корнев, автор МАУ «Белгород Медиа» с видеосюжетом «В Белгороде завершился третий этап RDS — юг». В Белгороде эта автогонка прошла впервые, но местные дрифтеры показали себя настоящими профессионалами и заняли третье место.

Дмитрий Пюкке, журналист РАИ «Камчатка-информ» и его интервью «Алексей Прошкин: стрельба длиною в жизнь», посвященное удивительному человеку, который в свои 74 года остается в строю: тренирует стрельбу и занимается «физикой» спецназа пограничных войск, военнослужащих группировки войск и сил на северо-востоке России.

Александр Черный, журналист газеты «Алтайский спорт». Его материал «Андрей Скоков: «Когда есть цель, болезнь отступает» рассказывает о фитнес-тренере из Бийска, который, несмотря на тяжелый диагноз, остается действующим спортсменом и занимает призовые места.

Лили Магомаева, корреспондент информационно-познавательного портала «Это Кавказ». Статья автора «Слабые мужчины боятся сильных женщин» знакомит читателей с бронзовым призером Открытого Кубка России по вольной борьбе Анжеллой Тумгоевой. Сильная женщина рассказала, каково это — жить и тренироваться в Дагестане.

Седа Магомадова, журналист ИА «Чечня сегодня». Видеосюжет «Кто кого перестреляет»: теннисистка о женском спорте Чеченской Республики» посвящен первопроходцу в чеченском теннисе — Луизе Ахмаевой. Героиня сюжета поделилась, что значит быть единственной девушкой-теннисисткой в Чеченской Республике и есть ли у региона перспективы для развития данного вида спорта.

Роман Солдатов из ИА «РИАМО». Из его интервью «Организатор фестиваля «Сильные фигуры» — о новом виде спорта на основе гольфа» читатели могут узнать, что такое керлингольф и чем он отличается от классической игры в гольф.

Марина Папка, журналист интернет-издания KN51.RU. В ее статье «Какое будущее у парусного спорта в Мончегорске?» рассказывается, чем этот северный город привлекает именитых яхтсменов.

Анна Твердова, корреспондент издания «Мурманский вестник» и ее статья «Бегом в Кащеево ущелье». Статья посвящена двум североморцам, которые создали ставшее популярным у горожан общество любителей бега.

Николай Близнюк из газеты «Ставропольская правда». Материал автора «В Кисловодске теннисисты своими руками построили профессиональный грунтовый корт» повествует о том, как благодаря неравнодушным и деятельным людям в Кисловодске проявился теннисный корт.

Наталья Семенова, автор интернет-издания «Дела.ру» и ее публикация «Михаил Терещенко: «Сильнее ватерполистов в воде нет никого». В интервью вице-президент краевой Федерации водного поло рассказал о развитии данного вида спорта в регионе.

Напоминаем, что каждый лауреат премии «Хорошие новости России» получит памятный диплом и денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей. Торжественное награждение лауреатов состоится в Санкт-Петербурге 18 декабря.