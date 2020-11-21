ФАН предлагает выбрать победителя в номинации «Экономика страны или региона»

Жюри премии «Хорошие новости России» составило шорт-лист участников в номинации «Экономика страны или региона». Ниже представлены десять материалов, посвященных реальным экономическим достижениям регионов нашей страны или предприятий. Кто из авторов достоин звания лауреата премии «Хорошие новости России», определят участники онлайн-голосования. Голосование читателей продлится до 2 декабря включительно. Победитель, чье имя ФАН опубликует 4 декабря, получит памятный диплом и денежное поощрение в размере 100 000 рублей.

За звание лучшего в рубрике «Экономика страны или региона» соревнуются:

Александр Рязанов, корреспондент общественного телевидения Приморья. Сюжет «Тема недели. Малая авиация» посвящен успешному развитию малой авиации в Приморье.

Дмитрий Стрелков, журналист ИА «Сусанин», и его дневник двухдневных наблюдений за результатами работы по охране водных объектов «Спасение водных артерий. Как сохраняют реки Камско-Вятского региона».

Оксана Егорова, журналист ИА «Пресса 53». Ее статья «Фермер — это перспективно» рассказывает о молодом фермере, который успешно развивает свое дело и не собирается останавливаться на достигнутом.

Информационное агентство RostovGazeta.ru с материалом «Вымирающий деликатес. «Сможет ли капризный донской рак захватить мировые рынки».

Алсу Гусманова, корреспондент бизнес-газеты «Реальное время». На победу претендует ее статья о российском производителе полимеров, который даже в условиях пандемии сумел произвести модернизацию, «Российские поликарбонаты нарастили мощность».

Эдуард Корниенко, сотрудник ИА «Победа 26» с публикацией о том, как небольшой поселок на востоке Ставрополья победил пустыню, «Терский опыт: из Плюка в Альфу».

Кристина Кубова, журналист красноярского портала «Дела.ру». Статья «Край ждет рекордный урожай: предварительные итоги уборочной кампании» посвящена местным аграриям, которые не только обеспечивают зерном соседние области, но и поставляют продукцию на экспорт в европейские страны и Китай.

Марина Кузнецова, журналист новостного портала «59.RU». Ее репортаж «Здесь делают металл. Как «Мотовилихинские заводы» пытаются спасти от кризиса и закрытия» рассказывает о старейшем предприятии Перми, которое запустило новое производство.

Иван Петров, корреспондент интернет-издания «N+1». Его статья «Индустрия в авангарде» посвящена Челябинскому трубопрокатному заводу. Это предприятие десять лет назад предложило всей отрасли пойти по более сложному, но обращенному к экологии, человеку и бизнесу пути развития.

Олег Матвеев, журналист интернет-издания «Мослента». Его статья «Менять жизнь было страшно»: монологи тех, кто открыл новый бизнес в пандемию» посвящена трем историям предпринимателей, которые рискнули начать свое дело в такой непростой период.

Редакция ФАН желает номинантам удачи и напоминает, что победитель будет приглашен в Санкт-Петербург на торжественную церемонию вручения премии, которая состоится 18 декабря.