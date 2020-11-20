Екатерина Гордон об исках Вадима Казаченко: Мне абсолютно плевать

Российский юрист и общественный деятель Екатерина Гордон заявила ФАН, что ее абсолютно не волнуют слова и действия, которые говорит и предпринимает певец Вадим Казаченко.

Правозащитница в эксклюзивном интервью отреагировала на желание заслуженного артиста РФ в очередной раз обратиться с иском в суд на своих «обидчиков» — клиентку Гордон Ольгу Мартынову (его бывшую жену) и Первый канал.

«Так он же проиграл кассацию буквально несколько дней назад! — воскликнула собеседница ФАН. — Честно вам скажу: я, как и большинство людей в России, не слежу за Вадимом Казаченко. Вот честно! Он все время что-то там пишет и говорит…».

По словам Гордон, лично ей кажется, что у певца есть склонность к сутяжничеству, поскольку только в ее адрес им было подано три или четыре иска, а может и пять. И она уже даже не помнит их точное число.

«Только что он проиграл суд, — констатировала журналистка. — Я плохо знакома с его благоверной и думала, что ее фамилия — Аманда. И той показалось, что я умышленно спутала ее фамилию Аманти — теперь-то я знаю ее точно. Якобы специально так говорила, потому что это похоже на матерное слово».

Когда человеку нечем заняться, он делает странные вещи, считает собеседница ФАН. Она призналась, что не следит за телевизионными эфирами с участием Казаченко и его жены.

«У меня, честно, нет на это времени, — заявила Гордон. — Если он еще раз подаст в суд? Да вообще неинтересно! Мне абсолютно плевать. Плевать, плевать и еще раз плевать! Настолько это все как-то несерьезно».

Есть куда более важные вещи в нашей стране, которым необходимо уделять внимание, чем иски певца, свидетельствует общественный деятель.

«Я занимаюсь судами, например, по деткам, попавшим в беду, — отметила собеседница ФАН. — При уполномоченной по правам ребенка Анне Кузнецовой работаю. Ну какой тут, к черту, Казаченко, которому все время кажется, что его кто-то хочет обидеть?! Ну смешно же. Мне все это смешно!».

Ранее Вадим Казаченко и его нынешняя спутница жизни Ирина Аманти заявили, что хотят подать в суд на экс-супругу исполнителя Ольгу Мартынову (клиентку Екатерины Гордон) и попутно на Первый канал. И сделали это. В эфире ток-шоу «Пусть говорят» в адрес певца якобы прозвучали «ложь, оскорбления и обвинения на основании полученной незаконным путем частной переписки, не имеющей отношения к тем, кто обвинил нас в каких-то страшных намерениях».