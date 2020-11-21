ФАН предлагает выбрать победителя в номинации «Общество и социальные проекты»



Редакция ФАН представляет на суд читателей десять публикаций, отобранных для номинации «Общество и социальные проекты». В отборе участвовали материалы, посвященные успешным благотворительным проектам и волонтерству. Стоит отметить, что по традиции на эту номинацию подали больше всего заявок и было непростой задачей отобрать самых достойных авторов. В течение двух недель читатели путем онлайн-голосования должны решить, кто станет лауреатом премии «Хорошие новости России». Они смогут проголосовать за понравившуюся публикацию до 2 декабря включительно. Лауреат премии получит памятный диплом и денежный приз в размере 100 000 рублей.

На победу в номинации «Общество и социальные проекты» претендуют:

Маргарита Захарова, журналист сетевого издания «Газета «Выборг», и ее материал «Десант экологических волонтеров работал в Линдуловской роще» о группе энтузиастов, которые выиграли президентский грант и потратили средства на благоустройство рощи.

Татьяна Анкудович, корреспондент телекомпании «Выборг ТВ». Репортаж «Корзина доброты» посвящен инициативе волонтеров, благодаря которой малообеспеченные семьи получают продуктовые наборы.

Хава Кадиева, журналист ИА «Чечня Сегодня». Материал «Коляска — это наши ноги» рассказывает об основателе бесплатной мастерской по ремонту инвалидных колясок в Грозном, который не понаслышке знает, как трудно приходится людям с ограниченными возможностями.

Олеся Акинфеева, журналист телеканала «ОТВ-Серпухов». Ее видеосюжет «Шаги к мечте» посвящен центру восстановительной медицины, где проходят реабилитацию люди, прикованные к инвалидному креслу.

Таисия Боршигова, журналист ИА «ТАСС». Публикация «Время молодых: как в Чечне студенты формируют городскую среду» рассказывает о том, как студенты и преподаватели разработали план по благоустройству города.

Елена Харченко из тольяттинского издания «Городские ведомости» со статьей «Учимся жить по-новому: жить полноценно и ярко». Материал рассказывает о том, как общественная организация инвалидов-опорников с энтузиазмом воплощает проект по созданию Ресурсного центра.

Станислав Мищенко, корреспондент екатеринбургского издания «Областная газета». За последние пять лет Шалинский городской округ стал одним из лидеров по социальному развитию в регионе, именно этому посвящена статья «Шаля больше не дыра».

Андрей Канавщиков, сотрудник газеты «Великолукская правда», и его материал о летней полевой археологической школе «Времена княгини Ольги и Ярослава Мудрого».

Денис Балин, журналист компании «Пятый канал». Его публикация «Зачем сегодня нужна библиотека?» посвящена сельской библиотеке: ее жизни, проблемам и успехам.

Ставропольское краевое информационное агентство «ПОБЕДА26» с публикацией «Добрая история про священника из Ставрополя, который учит детей мастерить сундуки и подсвечники». Трогательный материал посвящен уникальному кружку, который, несмотря на трудности, открылся и с успехом работает.

Напоминаем, что премия «Хорошие новости России» была учреждена ФАН для поддержки региональных журналистов, которые освещают позитивную повестку дня. Имена лауреатов станут известны уже 4 декабря. А торжественная церемония награждения состоится 18 декабря в Санкт-Петербурге.