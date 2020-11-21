Манукян оценил заявление Алексиевич о «тайном» совете оппозиции Белоруссии

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян прокомментировал заявления писательницы Светланы Алексиевич от лица белорусской оппозиции.

Координационный совет клоунов. Колонка Вадима Манукяна

Светлана Алексиевич похоже не вовремя проболталась о создании нового «суперчата» для изгнанников, в итоге координационному совету оппозиции Белоруссии пришлось опровергать эту информацию. На самом деле всем уже давно очевидно, что эти оппозиционеры выглядят как сборище клоунов. От них, разумеется, уже давно ничего не зависит, и они всеми силами пыжатся, чтобы придавать своему существованию важный вид. Делается это исключительно ради того, чтобы не прекращался поток донатов из Европы.

Одновременно с этим другие клоуны создают «революционные» чаты, в которых призывают присылать «контент» с насилием против белорусских силовиков. Однако проблема в том, что все эти бравые ребята находятся в разработке у белорусских силовиков, и совсем скоро все эти банды найдут свое пристанище в там, где им положено.

В целом белорусский протест и его лица отличаются редкостным инфантилизмом, и очевидно, что Батьке (президенту Белоруссии Александру Лукашенко. — Прим. ФАН) несказанно повезло с такой «оппозицией». Тайные советы они создают. Остается понять, они себя тамплиерами возомнили или масонами? Алексиевич — оппозиционерка из тайного суперчата? Это, наверное, самый смешной анекдот последнего времени. И далее по списку. Проигравшая выборы Светлана Тихановская со своими призывами, которые никто не слышит.

Остается порадоваться за Лукашенко, которому достались такие на редкость беззубые оппоненты. Алексиевич вполне разумно говорит, что если так пойдет и дальше, то они вот-вот проиграют. Однако проиграли они еще три месяца тому назад. Жаль, конечно, что эти проходимцы из «оппозиции» оболванивают простых людей и закладывают в их головы ложные истины.

Вместо того, чтобы в выходные уделять внимание своим семьям, люди выходят по призыву тех, кто на протесте зарабатывает свой финансовый и политический капитал. Так что белорусы, втянувшиеся в эти еженедельные хождения по идейным соображениям, в итоге окажутся главными проигравшими. Они-то и будут крайними, пока центры в Польше и в Литве рулят наивными оппозиционерами как это выгодно Западу.