Актер Павел Трубинер получил в подарок на день рождения самовар

Актер Павел Трубинер отмечает сегодня, 20 ноября, день рождения. Артист рассказал ФАН, как отмечает свое 44-летие и какие подарки ему преподнесли близкие.

«Спасибо большое за поздравление. Отмечать собираюсь, как и всегда, дома с родными. Сегодня у меня мама дома, она первая и поздравила. Она с моей бабушкой и со старшими детьми подарили мне замечательный самовар, чтобы я делал чай. Самый настоящий русский самовар, на щепках!» — рассказал именинник.

Трубинер отметил, что в его семье есть замечательная традиция – родня собирается за круглым столом и пьет чай из самовара. Самовар – самый необычный подарок на день рождения за последние годы, признался артист. Кроме того, трогательный подарок приготовила и четырехлетняя дочка актера – она смастерила зайчика и подарила его папе.

«Год, конечно, тяжелый был, високосный. Конец года, как правило, всегда бывает таким печальным. Почему-то под конец года из жизни уходят замечательные люди. Это тяжело, но все это мы переживаем и живем дальше. Будем жить дальше и с этим со всем бороться. Даже если этот год был тяжелым, все равно ему спасибо, он нас чему-то научил», — добавил Трубинер.

Актер рассказал, что обычно на Новый год уезжает с семьей в Таиланд, но в этом году выехать за границу не удалось. Артист надеется, что получится выбраться на Черное море весной.

Также Трубинер поделился творческими планами. По его словам, сейчас в Петербурге идут съемки сериала «Медиум» с Марией Порошиной в главной роли. Картина снимается под руководством режиссера Елены Николаевой. Актер напомнил, что это не первая его работа с Николаевой. «Медиум» — адаптация одноименного американского сериала. Трубинер надеется, что зрители увидят сериал уже в следующем году.