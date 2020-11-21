Ирина Аманти пригрозила Екатерине Гордон Роспотребнадзором

Скандал между певцом Вадимом Казаченко, его нынешней возлюбленной Ириной Аманти и экс-супругой артиста Ольгой Мартыновой разгорелся после эфира одного из телешоу Первого канала. Певец посчитал, что бывшая жена оскорбительно отозвалась о нем на передаче. Семья артиста даже намеревалась подать в суд на телевизионщиков и Мартынову.

На это отреагировала юрист Екатерина Гордон, представляющая, по ее словам, интересы Ольги Мартыновой. Она заметила, что совсем недавно Казаченко уже проигрывал судебную кассацию.

«Мне кажется, у певца есть склонность к сутяжничеству, только в мой адрес Казаченко было подано три или четыре иска, может, больше», — заявила правозащитница.

На слова юриста отреагировала нынешняя супруга Вадима Казаченко. Для Ирины Аманти вопрос о судебных тяжбах, в которых якобы участвует ее супруг, стал полной неожиданностью.

«О чем идет речь? У нас нет никаких судебных разбирательств. Вадим уже два года в глаза не видел свою бывшую жену. У нас давно нет никаких судов», — эмоционально заявила Аманти.

Кроме того, бизнесвумен посоветовала не называть Екатерину Гордон юристом, по ее словам, этот статус она не заслужила.

«Говорить о Екатерине Гордон, как об адвокате, можно лишь тогда, когда она получит такой статус. Эта женщина не является адвокатом и никогда не была юристом Оли Мартыновой. Последний суд, на котором также Гордон не представляла интересы Мартыновой, был в 2017 году, да и то разбирались из-за алиментов», — объясняет Ирина Аманти.

По словам жены артиста, ей изрядно надоело столь пристальное внимание прессы к ее семейной жизни. Она призналась, что ежедневно получает звонки и слышит совершенно абсурдные вопросы со стороны журналистов.

«Знаете, очень тяжело, когда вокруг вас постоянно кипят какие-то страсти. Уже не знаешь, стоит ли вообще подходить к телефону», — призналась Ирина.

Также она подчеркнула, что готова на все сплетни и абсурдные заявления отвечать более жестко, прибегая к поддержке правоохранительных органов.

«Если Екатерина Гордон или кто-то еще не перестанет преследовать меня, моего мужа, искать продажные поводы засветиться в СМИ, я начну действовать в рамках уголовного дела. Я напишу в Роспотребнадзор», — подытожила бизнесвумен.

Ранее российский юрист и общественный деятель Екатерина Гордон заявила, что ее абсолютно не волнует, что говорит и делает певец Вадим Казаченко.