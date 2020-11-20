Армянские политики отреагировали на отставки в правительстве Пашиняна

Известные армянские политики прокомментировали массовые отставки в правительстве Армении, которое возглавляет премьер Никол Пашинян. Ранее Пашинян подвергся резкой критике в том числе за подписание соглашения по Карабаху, в результате которого непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) лишилась значительной части территории. В пятницу в отставку подали министр обороны Давид Тоноян, министр труда Заруи Батоян и министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян. Несколько дней назад со своей должности ушел глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

Находящиеся в Москве известные армянские политики, которые приняли участие в заседании Лазаревского клуба, в беседе с корреспондентом ФАН заявили, что отставки отдельных членов кабинета — это только способ отвести удар от главного виновника военного поражения Еревана и политического кризиса в стране — премьер-министра Никола Пашиняна.

Депутат Национального собрания (парламента) Армении, председатель партии Национальное единение Арташес Гегамян начал с притчи о болоте с квакающими лягушками, от которых никому не было покоя. Однако сколько ни бросали в лягушек камни, толку не было. Положение спас мальчик, который бросил всего один камень, после чего лягушачий концерт прекратился.

«Надо бросать в «дирижера», — объяснил он свой успех.

Эта притча как нельзя лучше иллюстрирует происходящее в Армении, считает Гегамян.

«Надо снимать дирижера всей этой трагической вакханалии, и имя этого режиссера — Никол Воваевич Пашинян, а все нынешние перестановки — это просто курам на смех», — заявил армянский политик.

По словам Гегамяна, все беды Армении начались два с половиной года назад, когда в стране произошел госпереворот, на волне которого Пашинян пришел к власти. Однако почва для переворота была подготовлена заранее, уверен собеседник ФАН.

«Вся эта соросовская камарилья [организации, финансируемые американским миллиардером Джорджем Соросом] использовала в Армении наработки «цветных революций» в Грузии, на Украине, в Киргизии и так далее», — отметил он.

«Силы, которые привели Пашиняна к власти, притаились и теперь действуют исподтишка, пытаясь всеми силами дискредитировать Россию и инициировать гражданские беспорядки, чтобы довершить то, что не успели сделать азербайджанско-турецкие войска при поддержке боевиков ИГИЛ1 (запрещена в РФ), переброшенные из Сирии», — подчеркнул Арташес Гегамян.

С этой точкой зрения в целом согласен председатель Демократической партии Армении, бывший депутат Нацсобрания, экс-советник президента Армении по внешнеполитическим вопросам Арам Саргсян.

«Мы считаем, что в отставку должны уйти не отдельные министры, а премьер-министр вместе со всем правительством, — говорит политик. — Он не просто проиграл войну, по его вине пострадали национальные интересы не только Армении, но и России».

Такой человек как Пашинян не может руководить страной, хотя бы потому, что главы других государств с ним теперь просто не будут считаться, отмечает собеседник ФАН.

«Смена министров ничего не решает, главная вина — руководителя, который не должен был допустить такого развитие событий. Для нас очевидно, что за последние два с половиной года (с прихода Пашиняна к власти. — Прим. ФАН) отношения Армении с Россией серьезно изменились и отнюдь не в лучшую сторону», — отметил он.

Вину за охлаждение между Москвой и Ереваном собеседник ФАН возлагает на Никола Пашиняна. Эти два с половиной года Пашинян должен был вести откровенный диалог с российским руководством, только в этом случае можно было бы не допустить нынешнего расклада, говорит Арам Саргсян.

«Сегодня мы стоит на грани новой катастрофической войны», — предупреждает собеседник ФАН.

20 ноября в Москве в Институте стран СНГ состоялось внеочередное заседание Совета Международного Лазаревского клуба, посвященное ситуации, сложившейся в Армении после подписания трехстороннего Заявления глав РФ, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, а также связанные с этим вопросы российско-армянских отношений. Также обсуждалась внутриполитическая ситуация в Армении и возможность взаимодействия гражданских обществ России и Армении для помощи пострадавшим от военных действий жителям НКР.

Отметим, среди известных армянских политиков, посетивших заседание Лазаревского клуба, был экс-премьер и министр обороны времен первой карабахской войны Вазген Манукян. Он отказался давать комментарии российским СМИ. Есть мнение, что Манукян может сменить Пашиняна в случае отставки, сообщает источник ФАН.

В Армении продолжается политический кризис, вызванный фактически проигранной войной в Нагорном Карабахе и подписанием соглашения, по которому Азербайджану получил значительную часть территории региона. Оппозиция требует от Пашиняна уйти в отставку.

1 Организация запрещена на территории РФ.