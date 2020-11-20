Друзья и близкие простились с Романом Виктюком. ФАН-ТВ

Церемония прошла в стенах созданного Романом Виктюком театра в Москве. В последний путь его проводили близкие, друзья и поклонники.

Простились с театральным режиссером под звуки нескончаемых аплодисментов и крики «Браво!». Сотни уникальных, неординарных спектаклей навсегда останутся в памяти почитателей его таланта.

Роман Виктюк никогда не боялся экспериментировать, каждая постановка зачастую становилась ярким событием. Помимо спектаклей он был режиссером нескольких десятков телефильмов, а также делился опытом с молодыми актерами, преподавая в ГИТИСе. В 2009 году он заслуженно получил звание народного артиста РФ.

Одноименному театру, где являлся художественным руководителем, Виктюк буквально посвятил всю свою жизнь. Режиссер получил признание далеко за пределами России, на родине с ним стремились работать лучшие актеры.

Лечащий врач Романа Виктюка Светлана Калинченко отметила, что почти для каждого он сумел стать другом. Женщина также рассказала, что причиной смерти театрального режиссера стал не коронавирус, как ошибочно писали в некоторые СМИ, COVID-19 спровоцировал обездвиженность, столь опасную для людей в преклонном возрасте, из-за этого началась тромбоэмболия, именно она и привела к гибели народного артиста.

«Все самое лучшее, что можно сказать о человеке, о Романе Виктюке. Для меня, наверное, самая большая ценность в человеке — это любовь. Любовь к ближнему, это отсутствие гордыни, это свобода, любовь к жизни, чему научил нас всех Виктюк! Мы сегодня очень сильно осиротели. Он научил нас свободе, он каждого из нас привел к себе. Это был великий человек, великий творец, великий гений, великий учитель», — поделилась Светлана Калинченко.

Заслуженный работник культуры, мать известного телеведущего Ирина Корчевникова знала Виктюка еще со студенческого театра МГУ. По ее мнению, найти ему замену в качестве художественного руководителя будет очень сложно, поскольку у него был свой особый уникальный стиль, и не каждому он будет под силу, однако внутри его театра есть несколько достойных кандидатов, которые смогут продолжить жизнь театра.

«Рома Виктюк — уникальное событие, явление. <…> В основном, мы поклонники его, зрители его, приходили летом смотреть его спектакли, а летом, вы знаете, зрители всегда разъезжаются, но у него всегда были аншлаги, и все знали, что летом произойдет встреча с Романом Виктюком. Второе, что надо сказать, умение работать с актером — очень тяжелая вещь, а он ею обладал», — рассказала Ирина Корчевникова.

Народный артист РФ скончался во вторник на 85-м году жизни. Похоронят Романа Виктюка на родине, во Львове, рядом с родителями. Гроб с телом туда планируют отправить 21 ноября.