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ФАН-ТВ

Друзья и близкие простились с Романом Виктюком. ФАН-ТВ

Церемония прошла в стенах созданного Романом Виктюком театра в Москве. В последний путь его проводили близкие, друзья и поклонники.

Простились с театральным режиссером под звуки нескончаемых аплодисментов и крики «Браво!». Сотни уникальных, неординарных спектаклей навсегда останутся в памяти почитателей его таланта.

Роман Виктюк никогда не боялся экспериментировать, каждая постановка зачастую становилась ярким событием. Помимо спектаклей он был режиссером нескольких десятков телефильмов, а также делился опытом с молодыми актерами, преподавая в ГИТИСе. В 2009 году он заслуженно получил звание народного артиста РФ.

Одноименному театру, где являлся художественным руководителем, Виктюк буквально посвятил всю свою жизнь. Режиссер получил признание далеко за пределами России, на родине с ним стремились работать лучшие актеры.

Друзья и близкие простились с Романом Виктюком. ФАН-ТВ

Лечащий врач Романа Виктюка Светлана Калинченко отметила, что почти для каждого он сумел стать другом. Женщина также рассказала, что причиной смерти театрального режиссера стал не коронавирус, как ошибочно писали в некоторые СМИ, COVID-19 спровоцировал обездвиженность, столь опасную для людей в преклонном возрасте, из-за этого началась тромбоэмболия, именно она и привела к гибели народного артиста.

«Все самое лучшее, что можно сказать о человеке, о Романе Виктюке. Для меня, наверное, самая большая ценность в человеке — это любовь. Любовь к ближнему, это отсутствие гордыни, это свобода, любовь к жизни, чему научил нас всех Виктюк! Мы сегодня очень сильно осиротели. Он научил нас свободе, он каждого из нас привел к себе. Это был великий человек, великий творец, великий гений, великий учитель», — поделилась Светлана Калинченко.

Друзья и близкие простились с Романом Виктюком. ФАН-ТВ

Заслуженный работник культуры, мать известного телеведущего Ирина Корчевникова знала Виктюка еще со студенческого театра МГУ. По ее мнению, найти ему замену в качестве художественного руководителя будет очень сложно, поскольку у него был свой особый уникальный стиль, и не каждому он будет под силу, однако внутри его театра есть несколько достойных кандидатов, которые смогут продолжить жизнь театра.

«Рома Виктюк — уникальное событие, явление. <…> В основном, мы поклонники его, зрители его, приходили летом смотреть его спектакли, а летом, вы знаете, зрители всегда разъезжаются, но у него всегда были аншлаги, и все знали, что летом произойдет встреча с Романом Виктюком. Второе, что надо сказать, умение работать с актером — очень тяжелая вещь, а он ею обладал», — рассказала Ирина Корчевникова.

Друзья и близкие простились с Романом Виктюком. ФАН-ТВ

Народный артист РФ скончался во вторник на 85-м году жизни. Похоронят Романа Виктюка на родине, во Львове, рядом с родителями. Гроб с телом туда планируют отправить 21 ноября.

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