ФАН представляет претендентов на победу в номинации «Герои современности»

ФАН готов озвучить имена соискателей премии «Хорошие новости России» в номинации «Герои современности». Жюри составило шорт-лист из 10 работ, которые знакомят читателей с удивительными людьми нашей страны. В ближайшие две недели с помощью открытого онлайн-голосования читателям предстоит выбрать победителя. Им станет автор, чей материал наберет наибольшее количество голосов. Лауреат премии «Хорошие новости России» получит 100 тысяч рублей. Торжественная церемония вручения приза состоится 18 декабря в Санкт-Петербурге.

На победу в номинации «Герои современности» претендуют:

Сергей Кирин, журналист калининградского телеканала НТРК «Каскад». Его видеосюжет «Мисс офис» рассказывает о жительнице Гурьевска, которая вошла в топ-120 международного конкурса красоты.

Надежда Маркова, автор новостного портала «Клопс». Ее интервью «Вдруг у кого-то екнет сердце»: видеограф Денис Штейн — о том, как и зачем снимает уникальные фильмы о животных» посвящено калининградскому инженеру, который стал лауреатом престижного международного конкурса имени Дюка де Ришелье за видеоролики о лебедях, орланах и других представителях дикой природы региона.

Татьяна Пояркина, сотрудник ИА «Чита.Ру». Статья «Сквозь век. Откуда черпает силы прожившая 95 лет забайкалка» рассказывает о Надежде Хайбулиной, которая всю войну проработала на лесозаготовках, а большую часть жизни отдала родному колхозу. Сейчас у бабушки 11 внуков и 22 правнука.

Алесей Девекин, журналист телерадиокомпании «Анапа Регион». Видеосюжет — «Анапский парадайвер Никита Ванков помог спасти утопающего человека». Происшествие случилось как раз в том месте, где сам Никита 13 лет назад получил серьезную травму, из-за которой стал инвалидом первой группы. Теперь уже он пришел на помощь погибавшему парню.

Наталья Халезова, журналист «Независимого информационного агентства Самара». В 25 лет герою статьи «Болезнь подарила мне новую жизнь» поставили диагноз – лейкоз. Однако он не опустил руки, не сдался, а начал бороться с недугом и помогает это делать другим.

Алина Чемерис, журналист издания «Комсомольская правда – Петербург». Публикация «Карельский «дед Мазай» создал каменную «Долину зайцев» рядом с Петрозаводском» знакомит читателя с умельцем Сергеем Гапановичем, благодаря которому в Карелии появилась новая достопримечательность – каменные зайцы, «популяция» которых уже составляет 600 особей.

Юрий Богатов, автор интернет-журнала «Юрий Богатов о прекрасном и безобразном». Автор посвятил материал «Обнимал он небо крепкими руками» военному летчику первого класса Александру Турганову.

Роланда Сандан, автор журнала «Тувиночка». Интервью автора «Эльвира Ооржак. Женщина, сильная духом» знакомит читателей с историей успеха предпринимательницы из Тувы.

Ольга Имбери, журналист МАУ «Белгород-медиа». В материале «Интервью с учителем-блогером» преподаватель английского языка Андрей Федотов рассказал, как нашел свою «фишку» и где грань между развлечением и работой.

Ольга Семенюк, сотрудник «Комсомольская правда – Челябинск». Статья «Днем занимаются с детьми, а вечером — ищут потерявшихся людей: истории (не)простых челябинских педагогов» посвящена хрупким молодым женщинам, которые в свободное от работы время прочесывают лес в поисках заблудившихся людей.

Напоминаем, что премия «Хорошие новости России» нацелена на поддержку журналистов и блогеров, которые освещают позитивные события в нашей стране и рассказывают читателям о достижениях сограждан.

Голосование продлится до 2 декабря включительно. Имена победителей номинаций будут опубликованы уже 4 декабря.