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Топ-5 скандальных разводов российских футболистов

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Топ-5 скандальных разводов российских футболистов

Футболист «Зенита» Артем Дзюба переживает непростые времена – его брак трещит по швам. Жена спортсмена решила подать на развод после скандала со слитым в Сеть интимным видео. ФАН публикует топ-5 громких разводов российских футболистов.

Топ-5 скандальных разводов российских футболистов

Артем Дзюба познакомился со своей супругой Кристиной Орловой в 2011 году. Спустя год пара поженилась, а в 2013 году у них родился сын. Но семейная идиллия была нарушена неверностью супруга – Дзюба закрутил роман с телеведущей Марией Орзул.

Футболисту удалось сохранить брак. По его словам, он осознал свою ошибку. После этого Кристина родила второго наследника. Но и в этот раз брак оказался под угрозой.

В Сеть попало скандальное интимное видео, на котором Дзюба занимался самоудовлетворением по видеосвязи. Кадры стали доступны широкой публике по вине блогерши Натальи Веретенниковой. Такого удара супруга Дзюбы не выдержала.

Топ-5 скандальных разводов российских футболистов

Как сообщил telegram-канал «Звездач» со ссылкой на подругу супруги футболиста, Кристина намерена подать на развод. Сама девушка никак не комментирует семейные проблемы. ФАН вспомнил пять самых громких разводов российских футболистов.

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова

Топ-5 скандальных разводов российских футболистов

Брак футболиста «Рубина» Дмитрия Тарасова и ведущей Ольги Бузовой казался чуть ли не идеалом, супруги прожили вместе более четырех лет. В 2016 году новость о разводе стала для поклонников пары настоящим шоком. Причиной развода стало предательство со стороны спортсмена – он изменил жене с моделью Анастасией Костенко. Футболист же назвал причиной развода чрезмерную публичность супруги и ее привычку все выставлять напоказ.

Денис и Дарья Глушаковы

Топ-5 скандальных разводов российских футболистов

Экс-капитан московского «Спартака», игрок «Химок» Денис Глушаков и его супруга Дарья прожили в браке более девяти лет, у них родились две дочки. В 2018 году жена футболиста подала на развод. Она заявила, что их брак никогда не был идеальным и ей приходилось терпеть постоянные измены мужа. В качестве доказательства девушка предоставила видеозапись, на которой Глушаков запечатлен с неизвестной дамой. Запись сделала сама Дарья, когда застукала мужа за изменой.

Когда девушка собралась подавать на развод, Глушаков стал переводить деньги с их семейных счетов в тайне от Дарьи и угрожал ей расправой. Девушка подала в суд, обвинив своего на тот момент супруга в угрозах убийства и приложила аудиозапись, в которой Глушаков обещал «превратить ее жизнь в ад». По словам футболиста, он хотел действовать через «серьезных людей», которые бы не позволили Дарье выиграть суды.

Поначалу суд, действительно, принимал сомнительные решения и не учел, что Глушаков стал выводить сотни миллионов со счетов. Но позже судью сменили. Футболисту пришлось согласиться на проживание детей с матерью и раздел имущества.

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова

Топ-5 скандальных разводов российских футболистов

Экс-футболист сборной России, тренер Александр Кержаков женился на Милане Тюльпановой – дочери председателя законодательного собрания Петербурга Вадима Тюльпанова. По словам Тюльпановой, сначала она уличила мужа в измене в 2016 году. Когда девушка сообщила супругу об изменах, он ее избил. В тот раз паре удалось помириться.

Через год скончался отец Тюльпановой, к тому же это печальное событие совпало с рождением сына. Девушка отправилась в Таиланд на полгода. По ее словам, она поправляла психическое здоровье, но Кержаков уверяет, что Милана лечилась от наркозависимости.

По возвращению из Таиланда Милана не смогла увидеться с сыном. Футболист не подпускал ее к ребенку. Тогда она добилась права опеки над ребенком через суд, а также потребовала с бывшего мужа алименты.

Андрей Аршавин и Юлия Барановская

Топ-5 скандальных разводов российских футболистов

Футболист Андрей Аршавин и ведущая Юлия Барановская прожили вместе девять лет, но так и не зарегистрировали отношения официально. Аршавин выступал за лондонский «Арсенал», и некоторое время семья жила в Лондоне. Когда же пришло время возвращаться на родину, в «Зенит», то Аршавин уехал один, а Барановская осталась на время в Лондоне, чтобы дождаться окончания учебного года детей.

Только уехав в Россию, Аршавин сообщил жене, что у него появилась другая женщина. Новой избранницей оказалась журналистка Алиса Казьмина. Кроме того, спортсмен отказался платить алименты. Барановской удалось только через суд добиться выплат.

Андрей и Мария Ещенко

Топ-5 скандальных разводов российских футболистов

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко женился на Марии в 2006 году. Долгое время пара была воплощением идеальной семьи, в 2013 году у них родилась дочь. Однако уже через год после рождения ребенка Ещенко ушел из семьи. Как оказалось, брак давно находился под угрозой из-за систематических измен футболиста.

После расставания между бывшими супругами началась настоящая война. Мария жестко критиковала экс-супруга и его новую пассию. Сам же футболист объяснил, что ушел из семьи, когда брак невозможно было спасти.

Ранее известный российский семейный психолог Вячеслав Немцов рассказал ФАН, как Дзюбе сохранить семью.

Топ-5 скандальных разводов российских футболистов

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