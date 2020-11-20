Топ-5 скандальных разводов российских футболистов

Футболист «Зенита» Артем Дзюба переживает непростые времена – его брак трещит по швам. Жена спортсмена решила подать на развод после скандала со слитым в Сеть интимным видео. ФАН публикует топ-5 громких разводов российских футболистов.

Артем Дзюба познакомился со своей супругой Кристиной Орловой в 2011 году. Спустя год пара поженилась, а в 2013 году у них родился сын. Но семейная идиллия была нарушена неверностью супруга – Дзюба закрутил роман с телеведущей Марией Орзул.

Футболисту удалось сохранить брак. По его словам, он осознал свою ошибку. После этого Кристина родила второго наследника. Но и в этот раз брак оказался под угрозой.

В Сеть попало скандальное интимное видео, на котором Дзюба занимался самоудовлетворением по видеосвязи. Кадры стали доступны широкой публике по вине блогерши Натальи Веретенниковой. Такого удара супруга Дзюбы не выдержала.

Как сообщил telegram-канал «Звездач» со ссылкой на подругу супруги футболиста, Кристина намерена подать на развод. Сама девушка никак не комментирует семейные проблемы. ФАН вспомнил пять самых громких разводов российских футболистов.

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова

Брак футболиста «Рубина» Дмитрия Тарасова и ведущей Ольги Бузовой казался чуть ли не идеалом, супруги прожили вместе более четырех лет. В 2016 году новость о разводе стала для поклонников пары настоящим шоком. Причиной развода стало предательство со стороны спортсмена – он изменил жене с моделью Анастасией Костенко. Футболист же назвал причиной развода чрезмерную публичность супруги и ее привычку все выставлять напоказ.

Денис и Дарья Глушаковы

Экс-капитан московского «Спартака», игрок «Химок» Денис Глушаков и его супруга Дарья прожили в браке более девяти лет, у них родились две дочки. В 2018 году жена футболиста подала на развод. Она заявила, что их брак никогда не был идеальным и ей приходилось терпеть постоянные измены мужа. В качестве доказательства девушка предоставила видеозапись, на которой Глушаков запечатлен с неизвестной дамой. Запись сделала сама Дарья, когда застукала мужа за изменой.

Когда девушка собралась подавать на развод, Глушаков стал переводить деньги с их семейных счетов в тайне от Дарьи и угрожал ей расправой. Девушка подала в суд, обвинив своего на тот момент супруга в угрозах убийства и приложила аудиозапись, в которой Глушаков обещал «превратить ее жизнь в ад». По словам футболиста, он хотел действовать через «серьезных людей», которые бы не позволили Дарье выиграть суды.

Поначалу суд, действительно, принимал сомнительные решения и не учел, что Глушаков стал выводить сотни миллионов со счетов. Но позже судью сменили. Футболисту пришлось согласиться на проживание детей с матерью и раздел имущества.

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова

Экс-футболист сборной России, тренер Александр Кержаков женился на Милане Тюльпановой – дочери председателя законодательного собрания Петербурга Вадима Тюльпанова. По словам Тюльпановой, сначала она уличила мужа в измене в 2016 году. Когда девушка сообщила супругу об изменах, он ее избил. В тот раз паре удалось помириться.

Через год скончался отец Тюльпановой, к тому же это печальное событие совпало с рождением сына. Девушка отправилась в Таиланд на полгода. По ее словам, она поправляла психическое здоровье, но Кержаков уверяет, что Милана лечилась от наркозависимости.

По возвращению из Таиланда Милана не смогла увидеться с сыном. Футболист не подпускал ее к ребенку. Тогда она добилась права опеки над ребенком через суд, а также потребовала с бывшего мужа алименты.

Андрей Аршавин и Юлия Барановская

Футболист Андрей Аршавин и ведущая Юлия Барановская прожили вместе девять лет, но так и не зарегистрировали отношения официально. Аршавин выступал за лондонский «Арсенал», и некоторое время семья жила в Лондоне. Когда же пришло время возвращаться на родину, в «Зенит», то Аршавин уехал один, а Барановская осталась на время в Лондоне, чтобы дождаться окончания учебного года детей.

Только уехав в Россию, Аршавин сообщил жене, что у него появилась другая женщина. Новой избранницей оказалась журналистка Алиса Казьмина. Кроме того, спортсмен отказался платить алименты. Барановской удалось только через суд добиться выплат.

Андрей и Мария Ещенко

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко женился на Марии в 2006 году. Долгое время пара была воплощением идеальной семьи, в 2013 году у них родилась дочь. Однако уже через год после рождения ребенка Ещенко ушел из семьи. Как оказалось, брак давно находился под угрозой из-за систематических измен футболиста.

После расставания между бывшими супругами началась настоящая война. Мария жестко критиковала экс-супруга и его новую пассию. Сам же футболист объяснил, что ушел из семьи, когда брак невозможно было спасти.

Ранее известный российский семейный психолог Вячеслав Немцов рассказал ФАН, как Дзюбе сохранить семью.