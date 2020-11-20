Психолог рассказала о проблемах жены Дзюбы после скандала

Скандал с интимным видео, разразившийся вокруг футболиста Артема Дзюбы, приобрел новый поворот. Теперь главной героиней этой семейной эпопеи стала супруга спортсмена Кристина Дзюба, как сообщили знакомые пары, она задумывается о разводе с мужем. Подруга жены игрока «Зенита» отметила, что Кристина находится на грани. Психолог Элина Гамаюн рассказала о проблемах жены Дзюбы после скандала, с которыми она могла столкнуться.

«Вопрос о том, как супруге спортсмена справиться с ударом, — открытый, потому что, исходя из того, что мы читаем в прессе, слышим в новостях, она испытывает чувство глубокого стыда за своего мужа. Я думаю, что без помощи психолога здесь не обойдется. Здесь нужна серьезная работа», — поделилась мнением эксперт.

Так, психолог считает, что супруга спортсмена столкнулась сразу с несколькими проблемами. С одной стороны, она переживает за измены мужа. Артем Дзюба и раньше был героем романтических скандалов, к примеру, его подозревали в интрижке с телеведущей Марией Орзул.

«В наше время очень часто представительницы прекрасного пола не могут быть полностью уверенными в честности своего избранника. Эта мысль присуща любой женщине, а в ситуации Кристины опасения на этот счет удвоены», — говорит специалист.

По мнению психолога, еще одной проблемой жены известного футболиста является публичность и мнение общественности. Избыточное внимание само по себе пагубно влияет на психику: есть случаи, когда из-за чрезмерной популярности знаменитости впадали в депрессию.

«Когда огромное количество людей, а в случае с Дзюбой практически вся страна вовлечена в какую-то интимную, личную жизнь, когда такое колоссальное внимание обращено на супружескую пару, это может доставлять массу дискомфорта», — объясняет психолог.

Элина Гамаюн также полагает, что семья футболиста находится в условиях жесткой энергетической атаки.

«Если человек заходит в аудиторию, где находятся люди, которые направляют в сторону него негативные мысли, то его самочувствие ухудшается, и наоборот. На эту тему существует множество экспериментов», — приводит пример психолог.

По мнению эксперта, энергетика и психика человека так или иначе подвержена общественному мнению. По этой причине супруга футболиста может испытывать некоторый дискомфорт, потерю сил, энергии, плохое настроение, не исключены здесь ярость и раздражение, которые могут быть впоследствии направлены на близких. Также психолог полагает, что в такой ситуации может помочь специалист, и, вероятнее всего, чтобы решить семейные проблемы и уберечь семью от развода, потребуется консультация семейного психолога.

Ранее адвокаты оценили вероятность развода Дзюбы из-за скандального видео.