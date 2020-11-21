Умар Кремлев готов спасти Международную ассоциацию бокса по рецептам России

Международную ассоциацию бокса (AIBA) может возглавить генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев. В эксклюзивном интервью ФАН спортивный функционер рассказал, как в условиях пандемии развивается бокс в России и с какими сложностями сталкиваются спортсмены, а также поделился своими планами в качестве кандидата на пост главы AIBA.

«Бокс в России начинается с регионов»

— Умар Назарович, вы постоянно совершаете поездки по стране, встречаетесь с главами российских регионов, тренерами по боксу, самими спортсменами. Какая цель вами движет?

— Бокс у нас начинается с регионов, и я хочу, чтобы там слышали тренеров и спортсменов. Я лично узнаю, что именно там происходит. Встречаюсь с губернаторами или министрами регионального спорта, чтобы проговорить и убрать какие-то разногласия и недоговоренности.

Моя задача — сделать так, чтобы наши тренеры не думали, где найти деньги для поездки на сборы или на турнир по боксу. Они должны думать о подготовке спортсмена и заботиться только о нем.

— Кто, как не руководство Федерации бокса поможет молодым перспективным спортсменам…

— Да, бывают ситуации, когда спортсмены проходят отбор в национальную сборную, берут на чемпионате России второе-третье место, но сами живут не в очень хороших условиях. Иногда бывает, что спортсмены сами стесняются говорить о своих проблемах, вот мы и должны помогать им.

Моя задача, как руководителя федерации, — создавать им все условия. Для этого нужно личное общение с тренерами и главами регионов.

— Недавно вы побывали на Дальнем Востоке, сразу объехали три региона. Каковы были цели той поездки?

— Дальний Восток — особенная территория. Он находится далеко, а мы хотим, чтобы бокс развивался не только в Центральном федеральном округе, где все это доступно. Я поехал посмотреть своими глазами, как развивается бокс на Сахалине. Там у нас руководитель региональной федерации — двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов. Он хорошо справляется со своей работой.

Правда, была небольшая проблема со строительством «Центра прогресса бокса». Знаете, такие небольшие нюансы, когда сроки окончания строительства переносятся. И вот надо было как-то поддержать его и местные власти, чтобы сдать все в срок и даже раньше. Мы договорились с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и запланировали открыть центр в следующем году на День бокса — 22 июля.

Вторым городом в моем дальневосточном турне стал Владивосток. Меня очень радует, что в России многие губернаторы поддерживают спорт. Задачу, которую поставил президент, — чтобы 70% россиян занимались спортом — в регионах активно выполняют.

Иногда бывает, конечно, что ответственные лица не дорабатывают. И чтобы такого не было, я сам езжу, разбираюсь в каждой ситуации. Бывает, кто-то какую-то бумагу не подписал или с кем-то не встретился — из-за этого все переносится, отменяется. Я им постоянно напоминаю, что у всех нас задача одна, поставленная главой государства, — чтобы спорт развивался.

При поездке в Петропавловск-Камчатский я увидел недостроенный спортзал. Поговорил с местными властями, и выяснилось, что это был федеральный проект, а ответственные лица после реформирования организации, строившей этот зал, все бросили. И представляете, здание сейчас практически разрушено. Мы хотим, чтобы объект передали нам, чтобы его возродить и сделать не только зал бокса, но и зал единоборств. Там места вполне хватает всем.

— Вы много сделали для популяризации бокса у нас в стране: за последнее время открылось много новых спортивных школ. Благодаря вашим усилиям Международный день бокса в России теперь отмечается на Красной площади. Что вам помогает добиться задуманного?

— В первую очередь это благодаря руководству нашей страны, которое поддерживает нашу федерацию. Моя задача — только выполнять то, что мне поручено. Это не только моя заслуга — это заслуга всей нашей команды. Многое мы реализовываем благодаря такому командному единству.

«Спортсмены должны участвовать в жизни страны»

— Весной, когда из-за коронавирусной инфекции в регионах закрылись спортивные залы и спортшколы, чем пришлось заниматься вашим спортсменам? Сказалось ли это на их подготовке?

— Конечно, сказалось. Трудно пришлось всем. Когда только началась пандемия, мы приняли решение открыть горячую линию по всей стране, чтобы на ней работали психологи. Бесплатно доставляли маски и продукты питания, причем не только ветеранам спорта, но и ветеранам Великой Отечественной войны, малоимущим гражданам, многодетным семьям. Все спортсмены меня в этой инициативе поддержали.

В каждом регионе страны руководители федерации открыли штабы. Я, конечно, очень рад и горжусь нашими боксерами: они объединились в тот момент, когда было действительно тяжело. Это не моя заслуга, это заслуга всех спортсменов, всех боксеров — они ездили по домам, раздавали продуктовые наборы, средства защиты.

Мы более трех миллионов масок раздали, сделали и раздали 37 тысяч продуктовых наборов на месяц — и все за свои деньги. Где-то, конечно, и спонсоры помогли. Три месяца мы полностью обеспечивали всех, кто звонил на нашу горячую линию.

Я считаю, что все спортсмены — это лидеры общественного мнения, и они, помимо спорта, должны участвовать в жизни страны. У нас много проектов именно Федерации бокса России. Детским домам помогаем. На каждом чемпионате России мы всегда проводим благотворительный день, когда наш Совет чемпионов посещает детдома, дарит подарки.

Считаю, что это должна делать каждая федерация. Не только заниматься развитием своего вида спорта, но еще и привлекать спортсменов к общественному движению в интересах нашего государства.

— Умар Назарович, вы как раз упомянули чемпионат России. В ноябре пройдет мужской чемпионат по боксу. Вероятно, из-за пандемии зрителей не будет. На ваш взгляд, это как-то повлияет на спортсменов?

— Отсутствие зрителей — это, конечно, плохо. Когда спортсмен выходит на поединок, ему нужна группа поддержки, и плохо, когда она отсутствует. Бокс — один из самых популярных видов спорта, народ любит его смотреть. Когда мы проводим турниры, арены всегда заполнены. Вот этого не будет хватать — ажиотажа, который привносит интригу в каждый бой, когда люди ждут выхода боксера.

Я думаю, Роспотребнадзор разрешит быть на трибунах хотя бы небольшому количеству зрителей. Конечно, хочется, чтобы арены были полные, но, к сожалению, не только мы — весь мир борется с пандемией. И сейчас надо подумать о здоровье. Главное — это здоровье спортсменов, тренеров, тех людей, благодаря которым развивается спорт.

«Хочу помочь мировому боксу»

— Вы выдвинули свою кандидатуру на пост президента Международной ассоциации бокса. Скажем честно, эта организация сейчас переживает не очень простой период…

— Я иду не один, а с мощной командой. Мы сделали Федерацию бокса России, мы — единственная федерация, которая помогает своим региональным федерациям: ежегодно проводит боксерские форумы и даже международные. Мы вообще уже второй год как лучшая федерация бокса в мире.

Хотя, когда я только возглавил федерацию, проблем было много. Как раз тогда проходил чемпионат России по боксу — это было печальное зрелище. Тогдашнему руководству федерации доверили, но они не оправдали себя. Я всегда говорю: если человек приходит на руководящую должность, он там не для того, чтобы по-хозяйски распоряжаться, а чтобы вкалывать в интересах спорта.

— Что, по вашему мнению, нужно в первую очередь изменить в Международной ассоциации бокса (AIBA)?

— Моя задача — создавать условия для тренеров и боксеров. Все. Это я должен делать. И так же на международной арене. Я сам много стран посетил, был на всех континентах. Знаю многих руководителей федераций. И знаю, как вытащить Международную ассоциацию бокса.

Та же самая реформа, которую мы провели в Федерации бокса России, должна изменить AIBA. Она должна работать в интересах спортсмена и тренера, должна стать самой чистой и честной, прозрачной организацией. Я обсудил эту реформу со многими бизнесменами: они готовы участвовать в маркетинговом плане и выделить финансирование — тогда долги организации будут закрыты в течение полугода.

Главное — захотеть над этим работать. Да, это непросто, но это надо пройти и показать не на словах, а на деле, что ты можешь. Мне хочется видеть в AIBA тех людей, которые будут работать в интересах спорта.

— Какие страны поддерживают вашу кандидатуру?

— Таких стран очень много — более 70. По крайней мере, мне лично звонят. Я не знаю, что может произойти, чтобы меня не выбрали. Ну, всякое в жизни бывает…

Поймите, у меня нет такого, что я хочу просто возглавить международную организацию. Нет! Я просто хочу помочь мировому боксу, помочь создать заново рабочую структуру и доказать, что AIBA может стать самой чистой и прозрачной организацией в мире.

Сегодня в мире бокс действительно находится в плачевной ситуации, и его надо спасать. У меня лично сердце кровью обливается, мне обидно за бокс, мне обидно, что в других странах бокс не развивается. Это происходит из-за того, что старое руководство AIBA не работало с национальными федерациями.

Надо сделать так, чтобы Международная ассоциация бокса объединила все боксерское сообщество, всех спортсменов, ветеранов спорта, чтобы они были при AIBA, как у нас — при Федерации бокса России. У нас Совет ветеранов есть, Совет чемпионов, тренерский совет. Потому что федерация — это дом для боксера.

Бокс ведь учит держать удар, учит защищаться и правильно наносить удары — и атаковать, когда надо. В жизни то же самое: надо научиться держать удар, после падения надо научиться вставать. Не падать духом, а идти вперед. Смотреть в настоящее и будущее. Знать свою историю и гордиться ею. И конечно, иметь цель: она должна быть у всех. И это тоже относится к Международной ассоциации бокса.