Балерина Светлана Захарова поделилась воспоминаниями о Майе Плисецкой

Народная артистка России Светлана Захарова в беседе с корреспондентом ФАН вспомнила советскую и российскую балерину Майю Плисецкую. Сегодня великой артистке российского балета исполнилось бы 95 лет.

Светлане Захаровой посчастливилось поработать с артисткой над восстановлением балета «Кармен-сюита» в Большом театре. Плисецкая часто приходила на репетиции постановки.

«Она приходила, озвучивала свои пожелания, было безумно интересно смотреть, как она показывает. Это действительно уникальная личность», — вспоминает встречу Светлана Захарова.

Также очень запомнилась балерине подготовка к юбилею Плисецкой. Это было пять лет назад. Как вспоминает Захарова, виновница торжества сама готовила свой юбилей, все с нетерпением ждали это невероятное событие.

«Это был грандиозный большой концерт в ее честь, но к сожалению, за месяц до этого мероприятия Майи Михайловны не стало, но было очень приятно то, как она подходила к организации. Она сама лично выбирала артистов, кого хотела видеть, какие номера», — рассказывает Захарова.

Также экс-солистка Мариинского театра отметила сдержанный нрав Плисецкой и то, как с балериной было всегда интересно общаться.

«Незаметно пролетели пять лет, сегодня у нее юбилей. Ее очень не хватает… В присутствии ее, конечно, я очень волновалась, но атмосфера была приятная, она сразу к себе располагала. Смотрела очень внимательно, как балерина, как коллега, которая хотела помочь четче передать спектакль, поэтому было с ней очень просто и легко», — отмечает балерина Захарова.

В работе звезда советского балета Майя Плисецкая была деликатной, не имела учеников и не считала себя педагогом. Когда же приходила на репетицию, вела себя скорее как коллега. Она показывала, но ни в коем случае не навязывала свои мысли и идеи, делала предложения и замечания по движениям: «ты вот делаешь так, а это можно сделать вот так». И, конечно, каждое ее замечание было очень важно и ценно.

Прима-балерина Большого театра СССР Майя Плисецкая внесла большой вклад в развитие советского балета. Ее помнят современники и будут чтить следующие поколения.