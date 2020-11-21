В Дагестане неизвестно количество мутаций коронавируса

Махачкала, 20 ноября. Установить наличие на территории Дагестана мутаций коронавируса SARS-CoV-2 в настоящее время невозможно. Об этом заявила главный врач Республиканского центра инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИДом Равганият Мирзаева.

Она объяснила, что процесс определения мутаций является довольно дорогостоящим и требующим определенного оборудования, доступного пока только в крупных федеральных центрах. По словам Мирзаевой, такого центра в Дагестане нет, поэтому пробы для изучения направляются за пределы региона.

«Республика направляет в специализированные научно-исследовательские институты материал от разных больных на предмет изменчивости вируса. Забор материала для этих целей проводится выборочно», — сказала специалист.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что на территории Сибирского федерального округа выявлена частичная мутация коронавируса. В пресс-службе ведомства уточнили, что речь идет не об отдельном штамме SARS-CoV-2, а единичных вариантах мутации.

Позднее в НИИ гриппа Минздрава России отмечали, что вирусологи обнаружили мутации коронавируса в 13 российских регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Хакассии, Адыгее, Карачаево-Черкесии, Пермском, Алтайском, Приморском, Краснодарском краях, а также в Новосибирской, Свердловской и Омской областях. Директор института Дмитрий Лиознов заверял, что все выявленные изменения никак не усиливают вирус и не сказываются на течении болезни.

В целом, в мире насчитывается несколько тысяч мутаций коронавируса, подавляющее большинство которых неустойчивые. При этом более 90% всех инфицированных в мире были заражены всего двумя мутациями SARS-CoV-2.