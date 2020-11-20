Киевская журналистка Соколовская резко высказалась о новом гербе Украины

Москва, 20 ноября. Украинская журналистка Янина Соколовская поделилась своим мнением касательно нового герба Украины, пишет «Политпазл».

Соколовская подготовила материал на эту тему и начала с того, что «на 30-м году Независимости» страна представила достаточно любопытный проект. Речь идет о новом гербе Украины, к которому все-таки возникло много вопросов и замечаний. Во-первых, непонятно, что именно пытались изобразить люди, работающие над символом государственности. А во-вторых, как отмечает Янина, неясно почему и зачем они это делали.

Украинская журналистка решила проанализировать знаки, изображенные на гербе. На нем есть и гроздья пшеницы, в которых можно увидеть отсылку к советскому гербу, и гроздья калины. Особое внимание Янина обратила на последний элемент. Она пояснила, что калину называют символом похоронной печали.

«Надо понимать, что в корне всех украинских дел, видимо, должна быть великая руина — как начало начал», — поделилась своим мнением Янина Соколовская.

Она добавила, что если постараться еще детальнее рассмотреть изображение, то можно увидеть еще занимательные элементы — это и «ажурные носочки» архангела, и красный «маникюр-педикюр» льва, который находится справа от щита с изображенным на нем трезубцем и показывает язык архангелу.

«Сколько для храбрости выпили те, кто решил этот малюнок-марево вбросить в общественное обсуждение вместо того, чтобы выбросить в помойку?» — высмеяла проект герба Украины Соколовская.

С ее точки зрения, грабли с золотыми наконечниками были бы самым подходящим символом украинской государственности.

Янина Соколовская, полгода отсутствовавшая на российском телевидении, вернулась и начала делать громкие заявления. Недавно в эфире программы «Время покажет» на Первом канале она высказалась об украинских националистах и оказалась в центре громкого скандала. Телеведущий Артем Шейнин не смог стерпеть слов украинки и резко осадил ее.