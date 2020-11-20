В США заявили, что Россия «ослепляет» возможностями своих военных

Москва, 20 ноября. Аналитики американского издания The Trumpet восхитились «ослепляющими» возможностями российских военных и рассказали, что возводило РФ выйти на этот уровень в сфере вооружения. Эксклюзивный перевод публикует издание «ПолитРоссия».

Автор материала Руфаро Маньепа обращает внимание на тот факт, что американский военный бюджет является тайной, однако в период с 2005 по 2018 годы расходы на военную сферу выросли в два раза и составили 80 миллиардов долларов. По словам американского журналиста, эта сумма равна примерно 4% валового внутреннего продукта России и в три раза превышает траты Великобритании на военные нужды.

Обозреватель из США напоминает, что российский спецназ 5 ноября высадился в Пакистане, где прошли военные учения, цель которых заключалась в том, чтобы обменяться опытом борьбы с террористами.

Учения были совместными, отмечает Руфаро Маньепа. Это наглядно свидетельствует о том, что растет военное сотрудничество между Москвой и Исламабадом.

«Даже рядом с Пакистаном, который сам по себе является ядерной державой, нельзя не видеть, как российские вооруженные силы «ослепляют» после многих лет реформ», – указано в тексте материала.

Отмечается, что российская армия продолжает активно трансформироваться. К примеру, в прошлом месяце госкорпорация «Ростех» опубликовала кадры нового боевого экзоскелета, над разработкой которого Пентагон безуспешно трудился последние 40 лет, говорится в материале издания The Trumpet. Россия, в свою очередь, планирует принять футуристические бронекостюмы в качестве запасного боевого снаряжения уже к 2025 году.

Также крупные суммы в последние 10 лет были вложены в строительство новых самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

«Этот так называемый капитальный ремонт не только увеличил размеры российского военного арсенала, но и значительно улучшил саму технику», — пишет Руфаро Маньепа.

С точки зрения журналиста из США, высокоточные ракеты наземного базирования «Искандер» можно назвать наиболее важными инвестициями России, которая была бы готова к бою намного быстрее, чем страны НАТО. РФ имеет возможность мобилизировать 100 тысяч солдат в самые короткие сроки, в то время как странам Североатлантического альянса понадобится значительно больше времени, чтобы вооружить хотя бы половина от указанного количества бойцов, констатирует американский обозреватель.

Журналисты американского издания Military Watch ранее заявили, что Россия не будет волноваться на фоне так называемых «успехов» США в области противодействия межконтинентальным баллистическим ракетам.