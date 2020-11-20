Власти Дагестана помогли итальянскому виноделу приехать в республику

Махачкала, 20 ноября. Совместные действия федеральных и региональных властей Дагестана позволили в кратчайшие сроки обеспечить приезд в республику из Италии винодела Пьерджорджио Берта. Как сообщает пресс-служба Минпромторга Дагестана, итальянец будет консультировать местное предприятие.

По данным ведомства, специалист является техническим консультантом ООО «Дербентская винодельческая компания». В силу введенных в ряде стран из-за распространения коронавируса ограничений, он не мог вылететь в Россию.

Как объяснил заместитель главы Минпромторга РД Рашид Мурзаев, проблема была решена, благодаря вмешательству Минсельхоза России и представительства МИД в регионе.

«Минпромторг, как орган, уполномоченный за координацию внешнеэкономических, международных, межрегиональных связей, связался с федеральным Минсельхозом, провел соответствующую работу, помог с оформлением заявки, контролировал весь этот процесс от начала до конца. При поддержке представительства МИД мы разрешали визовые вопросы приглашенного специалиста», – рассказал он.

Отмечается, что Берта окажет помощь дагестанскому предприятию в расширении линейки производимой продукции. Более того, от итальянского специалиста в республике ожидают обучение местного персонала.

Потомственный винодел Пьерджорджио Берта является основателем международной компании Enofly. Он более четверти века консультирует винодельческие предприятия Европы.

ООО «Дербентская винодельческая компания» – самое молодое предприятие в Дагестане. По информации республиканского Минсельхозпрода, основанный в 2018 году завод оснащен самым современным европейским оборудованием, имеет свою высокотехнологичную лабораторию и собственные виноградники площадью около 1 тыс. гектаров. Мощности предприятия позволяют ежегодно производить более 10 млн бутылок тихих и игристых вин.