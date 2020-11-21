Сейчас представить нашу жизнь без автомобиля уже довольно сложно. Поездки за детьми в школу, в магазин, в гости к родственникам, живущим за чертой города, — во всем этом автомобиль готов нас выручить. Но дорога таит в себе множество не самых приятных сюрпризов. Один из таких «подарков» судьбы — автоподстава. Мы решили разобраться, что же это такое, и обратились за разъяснением к адвокату Владиславу Пескову.

Автоподстава — что же это такое?

Во время беседы со специалистом мы задали вопрос: а что же называется автоподставой? Ведь для того, чтобы ее избежать, для начала нужно понять, что она собой представляет. Адвокат нам рассказал, что обычно так называются ситуации с подставными ДТП или прочими дорожными происшествиями, где выставляют виноватым именно вас. После этого начинается откровенный «развод» на деньги, на человека оказывается сильное психологическое давление, ему поступают предложения «договориться на месте» без привлечения страховой компании и полиции, а кому-то мошенники умудряются даже угрожать.

Причем чаще всего злоумышленники играют на нервах и полагаются на растерянность человека и его волнение. Поэтому выдержать такой напор сможет далеко не каждый.

Виды автоподстав

Адвокат предложил нам разобраться, как же мошенники находят своих жертв и к каким хитростям они прибегают, чтобы заполучить заветную сумму. Принято выделять несколько их видов, среди которых:

• обгон или опережение за счет скорости. В этом случае автомобиль злоумышленников обгоняет вас, но затем резко сдает вправо и тормозит. Результат не заставит себя ждать: вы въезжаете в машину сзади и становитесь виновником аварии. Ну а если до этого вы попытаетесь уйти вправо, то там вас наверняка уже будет ждать сообщник мошенников.

• уступи мне дорогу. Этот вид схож с предыдущей схемой, но все-таки отличия заключаются в том, что автомобиль злоумышленников будет двигаться позади вас и все время вынуждать уступить ему дорогу. Причем воздействие оказывается порой не самыми доброжелательными мерами — миганием фарами, звуковыми сигналами, сильным приближением и прочими агрессивными знаками. Как только вы решите съехать в сторону, сразу же наткнетесь на машину сообщников, которая все время находилась поблизости вне вашего поля зрения.

• бросок камнем. Кстати, и она же является в 2020 году одной из самых популярных схем автоподстав. Суть ее заключается в следующем: вы двигаетесь по узкой дороге, по правую сторону от вас вплотную припаркованы автомобили, в это же время вам навстречу едет машина, которая фактически выезжает на встречную полосу, заставляя вас прижаться к припаркованным автомобилям. Около них находится один из мошенников, который кидает в машину какой-либо предмет (зачастую камень, обмотанный изолентой), вы слышите удар, однако не видите никакого столкновения и продолжаете движение, после чего один из припаркованных автомобилей догоняет вас, требуя остановиться. Вам приходится остановиться, после чего к вам подходит мошенник и заявляет, что вами был задет его припаркованный автомобиль (вы начинаете сопоставлять факты и приходите к выводу, что удар, который вы слышали ранее от кинутого мошенниками камня, — это и есть столкновение с автомобилем). Затем мошенник просит вас пройти с ним и осмотреть его автомобиль на предмет повреждений, показывает вам заранее нанесенные повреждения, зачастую это задетый бампер или камера заднего вида, преимущественно на автомобиле премиум-класса (естественно, повреждения были нанесены на автомобиль заранее). Пока вы осматриваете автомобиль мошенника и общаетесь с ним, его сообщник подходит к вашему автомобилю и в месте предполагаемого столкновения наждачной бумагой наносит царапины на кузов. После того, как на автомобиле мошенника вы увидите повреждения, по логике, у вас возникнет желание осмотреть свой автомобиль, на котором вы также найдете царапины, и все ваши сомнения по поводу ситуации исчезнут. Затем встанет вопрос, вызывать ли сотрудников ГИБДД. Мошенник самостоятельно при вас наберет якобы в ГИБДД, во время звонка вы обязательно услышите голос сотрудника, который представится вам и поинтересуется, что случилось. Выслушав объяснения, он пояснит, что на данный момент очень мало свободных экипажей, и предложит вам разобраться самостоятельно. В случае отказа вам озвучат, что вы будете лишены водительских прав за то, что скрылись с места ДТП, а вы ведь действительно с него скрылись. После этого желания дождаться сотрудников ГИБДД у вас не будет, и вы, конечно же, сами предложите рассчитаться на месте. Услышав, что вы готовы сами рассчитаться на месте, мошенник будет пытаться дозвониться официальному дилеру (на другом конце провода ответят также его сообщники), так как автомобиль обязательно будет на гарантии и чинить его он готов только там. «Представители официального дилера» оценят данные повреждения в крайне солидную сумму, которую вы сами будете готовы отдать.

«Автоподставы могут произойти абсолютно в любом месте, но зачастую мошенники стараются действовать в утренние часы, чтобы застать человека опаздывающим, к примеру, на работу или по другим делам. В такой ситуации вы сами будете иметь желание как можно быстрее разобраться в ситуации».

Адвокат обратил внимание, что страховые компании практически во всех случаях, связанных с автоподставой, помощи оказать вам не смогут: деньги мошенникам отдали добровольно, да и факт ДТП не зафиксирован. Ввиду этого вы получите отказ от возмещения по полису ОСАГО, а при наличии полиса КАСКО зависит уже от договора страхования.

Как не попасть на уловку мошенников?

К сожалению, оградить себя от мошеннических действий на дорогах полностью не получится. Однако эксперт рассказал нам об эффективных мерах, которые существенно снизят риски:

• всегда соблюдайте правила дорожного движения. Ведь если вы не гоняете по дорогам на бешеных скоростях, не используете телефон во время движения и полностью сосредотачиваетесь на дороге, то подставить вас будет довольно сложно. К тому же адвокат посоветовал всегда помнить, что мошенники анализируют поведение водителей и выбирают самых неуверенных;

• приобретите видеорегистратор. Это устройство станет верным помощником и даже настоящим спасителем от подобных инцидентов. Ведь в объектив камеры может попасть один из соучастников злоумышленников, который будет наносить повреждения на вашу машину, пока вас отвлекают;

• никогда не уезжайте с места ДТП. Такое поведение грозит наказанием в виде лишения прав на 1,5 года. Если же вы все-таки решили покинуть место инцидента, все равно позвоните в ГИБДД и объясните ситуацию;

• зафиксируйте повреждения машины и место аварии на камеру. Также постарайтесь найти очевидцев произошедшего и запишите номера их телефонов. Однако учтите, что мошенники могут заранее позаботиться и о «свидетелях», обитающих рядом.

В любом случае старайтесь не паниковать, тогда ситуация разрешится только в положительную для вас сторону. Если произошедшее вызывает сильные сомнения, не выходите из автомобиля, вызывайте полицию и ждите приезда представителей правоохранительных органов.