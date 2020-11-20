Американские аналитики: У РФ есть оружие, которое делает США беззащитными

Москва, 20 ноября. Журналисты американского издания Military Watch заявили, что Россия не будет волноваться на фоне так называемых «успехов» США в области противодействия межконтинентальным баллистическим ракетам. Перевод материала публикует «ПолитРоссия».

Американский аналитик напомнил, что эсминец ВМС США «Джон Финн» 17 ноября с помощью SM-3 успешно справился с поставленной задачей и уничтожил цель, имитировавшую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), макет которой запустили с военного полигона Соединенных Штатов на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах. Многие эксперты считают, что эти испытания были проведены в условиях, которые можно с уверенностью назвать далекими от реальных. Речь идет о том, к примеру, что было предоставлено много информации о цели, которую нужно было поразить.

Автор публикации в Military Watch считает, что Вашингтон пытается улучшить свой противоракетный потенциал из-за растущей напряженности в отношениях с Китаем и Северной Кореей.

«В настоящее время Россия лидирует в мире по технологиям МБР, развертывая такие системы, как гиперзвуковой глиссадный аппарат «Авангард» которые фактически невозможно перехватить», — отмечают аналитики из США.

У Китая и Северной Кореи менее продвинутые средства сдерживания по сравнению с Соединенными Штатами, которые способны заполнить Тихий океан вооруженными военными кораблями SM-3. А это, как отмечают американские аналитики, может нести значительную угрозу, но не для России.

В Military Watch отмечается, что Россия является единственной страной, волноваться из-за «успехов» США не будет. Дело в том, что у Кремля есть оружие, которое делает Вашингтон беззащитным.

Ранее сообщалось, что американская система ПРО не сможет перехватить российскую новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» и будет бессильна против гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард», к такому выводу пришел аналитик издания Military Watch.