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Добровинский рассказал о выводе лжезащитников Ефремова на чистую воду

Добровинский рассказал о выводе лжезащитников Ефремова на чистую воду

Полиция возбудила уголовные дела против трех лжесвидетелей по делу Михаила Ефремова. Адвокат Александр Добровинский, представлявший в суде интересы пострадавших, прокомментировал ФАН решение полиции.

По словам Добровинского, решение полиции возбудить дела против трех лжесвидетелей было ожидаемым. Он рассказал, что помогло вывести лжецов на чистую воду.

Добровинский рассказал о выводе лжезащитников Ефремова на чистую воду

«Это было ожидаемо, как я всегда говорил. Свидетели, которых я нашел, помогли вывести на чистую воду этих трех людей (лжесвидетелей). Надеюсь, это будет еще одним примером, как нельзя играть с правосудием», — заявил юрист.

Ефремов устроил аварию в центре Москвы, в результате которой погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Защита Ефремова пригласила в суд трех «свидетелей». Двое из них заявили, что за рулем внедорожника актера якобы сидел кто-то другой. Третий заверил, что за рулем никого не было, а Ефремов сидел на заднем сиденье.

Ранее Совет адвокатской палаты города Москвы принял решение лишить адвокатского статуса Александра Добровинского. К квалификационному экзамену его допустят минимум через два года.

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