Добровинский рассказал о выводе лжезащитников Ефремова на чистую воду

Полиция возбудила уголовные дела против трех лжесвидетелей по делу Михаила Ефремова. Адвокат Александр Добровинский, представлявший в суде интересы пострадавших, прокомментировал ФАН решение полиции.

По словам Добровинского, решение полиции возбудить дела против трех лжесвидетелей было ожидаемым. Он рассказал, что помогло вывести лжецов на чистую воду.

«Это было ожидаемо, как я всегда говорил. Свидетели, которых я нашел, помогли вывести на чистую воду этих трех людей (лжесвидетелей). Надеюсь, это будет еще одним примером, как нельзя играть с правосудием», — заявил юрист.

Ефремов устроил аварию в центре Москвы, в результате которой погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Защита Ефремова пригласила в суд трех «свидетелей». Двое из них заявили, что за рулем внедорожника актера якобы сидел кто-то другой. Третий заверил, что за рулем никого не было, а Ефремов сидел на заднем сиденье.

Ранее Совет адвокатской палаты города Москвы принял решение лишить адвокатского статуса Александра Добровинского. К квалификационному экзамену его допустят минимум через два года.