Споры о том, насколько целесообразны суммы, которые запрашивают артисты за свои выступления, бытуют уже давно. Кто-то считает денежные вознаграждения за концерты оправданными, а кто-то придерживается кардинально противоположного мнения. Российские блогеры высказались о многомиллионных гонорарах российских звезд.

Концертный директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров в одном из интервью заявил, что за сольные выступления 73-летней артистке платят валютой не менее 50 тысяч долларов, по нынешнему курсу это 3 800 000 рублей. А на сайте концертно-праздничного агентства Proconcert.ru опубликована еще одна сумма — 60 тысяч, но уже не долларов, а евро, что в переводе на российские рубли составляет 5,4 миллиона.

У скандального блогера, фиксера Руслана Захаркина ситуация с баснословными гонорарами звезд уже давно вызывает возмущение. Он нередко задается вопросом, почему в стране царит такое социальное неравенство?

«Я человек, который выступает за справедливость. Почему врачи, кто ежедневно, ежечасно сражается за человеческие жизни, имеют зарплату порядка 50 тысяч рублей в месяц, а София Ротару, работа которой заключается в пении песен, за 45 минут получает 3,5 миллиона? Пусть так же зарабатывает, почему их возносят, как королей, от куда берется этот дисбаланс?» — негодуя отмечает блогер.

Еще один российский YouTube-блогер, ведущий Руслан Усачев также считает, что в России ярко выражено явление социальной несправедливости, однако гонорары российским звездам он бы сохранил.

«Я не думаю, что кто-то из представителей отечественного шоу-бизнеса должен зарабатывать меньше, но считаю, что зарплаты врачей и людей других социально-значимых профессий целесообразно сделать гораздо выше», — говорит Руслан.

Российский журналист, музыкальный критик и телеведущий Илья Легостаев, считает, что гонорар артиста зависит от того, сколько люди готовы платить за его выступление.

«К примеру, гонорар Софии Ротару вполне оправдан ее концертной деятельностью и активностью. Кроме того, при организации выступлений, концертные организации закладывают суммы с возможностью самим заработать», — говорит Легостаев.

По мнению музыкального критика Дениса Бояринова, на сегодняшний день, ввиду ситуации с распространением коронавирусной инфекции и, как следствие, отмены всех массовых мероприятий, артисты должны немного поубавить свои денежные аппетиты.

«Здесь важно понимать, что все зависит от того, готовы ли люди платить за концерты звезд. Но я думаю, что порой все же суммы гонораров завышены. Сейчас из-за пандемии коронавируса артисты должны быть более сговорчивыми и снизить цены на свои концерты, ведь они сидели без работы почти год», — говорит Денис.

Пандемия коронавируса безусловно наложила свой отпечаток на все сферы бизнеса и жизнедеятельности людей, и артисты здесь не исключение. Так, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин признался, что российские артисты находятся в «чудовищном» положении. Он отметил, что из-за эпидемии COVID-19 деятели шоу-бизнеса лишились доходов и сейчас вынуждены жить на имеющиеся накопления.

«Бедные-несчастные. Знаете, я не считаю чужие деньги, но такое поведение — просто хамство. Сын певицы Валерии от первого брака приобрел на днях Maybach за 10 миллионов рублей. Конечно на деньги знаменитой матери. А она, на минутку, супруга «бедствующего» Пригожина», — заметил блогер Руслан Захаркин.

Иосиф Пригожин не единственный, кто обратил внимание на бедствие артистов. Об этом также заявлял и отдыхающий на Мальдивах, открывающий рестораны рэпер Тимати. А недавно юмористка, заслуженная артистка России Елена Воробей попросила дать льготы на продукты первой необходимости для звезд.

Как отметил Руслан Захаркин, такие высказывания как минимум возмутительны и смешны. У большинства людей в стране нет возможности даже заплатить за квартиру.