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Собиравший стадионы участник группы Hi-Fi рассказал о работе руками

Собиравший стадионы участник группы Hi-Fi рассказал о работе руками

Москва, 20 ноября. Участник группы Hi-Fi Тимофей Пронькин не видит ничего унизительного в том, чтобы зарабатывать на жизнь честным трудом. Так он ответил на вопрос корреспондента ФАН об альтернативном способе заработка во время пандемии.

«Кто-то сидит и ноет, сопли размазывает. А кто-то действует и стремительно переобучается, переключается на другую деятельность, чтобы кормить семью. Нет ничего унизительного в честном труде! — подчеркнул Пронькин. — Да, больно. Вчера собирал стадионы, а сегодня — работай руками. Но хуже, когда деньги заработаны нечестно».

Музыкант добавил, что мало общается с коллегами по музыкальному цеху и не знает, сменил ли кто-то профессию из-за кризиса. Зато отметил, что если встретит в дверях своей квартиры известного артиста, который принес заказ из интернет-магазина, то пожмет ему руку и скажет, что тот молодец.

Собиравший стадионы участник группы Hi-Fi рассказал о работе руками

К тому же Пронькин и раньше видел подобные кризисы. Еще в 2010 году, решив получить дополнительное образование, он окончил  Международную школу дизайна и открыл собственную мастерскую по производству и реставрации мебели. Сейчас Тимофей работает телеведущим, поет в Hi-Fi и управляет мастерской.

Артист также поделился с ФАН творческими планами на Новый год.

«С Новым годом и концертами ситуация туманная. Собрать публику на концерты мешают ограничения, но никто не запрещал проводить частные вечеринки. Интерес к группе есть всегда, поэтому и приглашения на «приватные» вечера, скорее всего, будут. Но загадывать — дело неблагодарное», — подытожил Пронькин.

Ранее известная телеведущая Дана Борисова рассказала, что знает артистов, которые, потеряв во время пандемии новой коронавирусной инфекции определенную часть своих доходов, уже пошли или планируют работать таксистами.

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