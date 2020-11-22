Колтовой стал четвертым пилотом за год, разбившимся на самодельном самолете

Согласно данным реестра Росавиации, ведущий НТВ Александр Колтовой стал четвертым пилотом за год, разбившимся на самолете, который собрали не в заводских условиях. Всего же в 2020 году на самодельной воздушной технике погибли девять человек, включая Александра и его спутницу Наталью Климову. ФАН решил вспомнить все случаи и выяснить, возможно ли было такое в СССР, когда действовали другие авиационные правила, и каждый самолет для получения свидетельства и сертификата летной годности многократно проверялся.

Хабаровск

18 апреля этого года под Хабаровском в 100 метрах от посадочной площадки «Калинка» упал самолет-амфибия. После падения самолет загорелся, на борту были четыре человека, все погибли. Среди погибших значится владелец строительной компании «МСК ДВ» Илья Карабут. Он был прекрасным пилотом — выиграл открытый чемпионат Московской области по высшему пилотажу. Погибли также его друзья Денис Яровой и Михаил Охотников. Яровой — летчик-испытатель. Также на борту была Оксана Ким. По предварительным данным, самолет свалился на малой высоте.

Смотрим реестр Росавиации: регистрационный номер судна — RA-2961G. Сертификат летной годности №2032190015 выдан Дальневосточным МТУ Росавиации 23.04.2019 сроком на один год. То есть самолет разбился за пять дней до окончания действия сертификата — он как раз проходил облет для его продления. В графе об изготовителе указан НП «Самарский авиационный спортивно-технический клуб». Некоммерческое партнерство, в разрешенные виды деятельности которого входят «научные исследования и разработки в области естественных и технических наук», «деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса» и «деятельность в области спорта». То есть простой аэроклуб, который должен эксплуатировать самолеты, а не строить их. У лицензированных предприятий стоит разрешенный вид деятельности — «производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов».

Черноголовка и Ульяновск

14 сентября этого года в Московской области очевидцы сообщили о падении легкомоторного самолета в песчаный карьер, частично заполненный водой. Погибли два человека — владелец и пилот Даниил Немировский и Игорь Переверзев. Бортовой номер RA-2568G, но вот сертификата летной годности не было вообще. Отсутствовал и заводской номер на самолете. Так что его происхождение не известно.

Через десять дней в Ульяновской области падает еще один легкомоторный самолет, летчик погибает. Самолет производил сельскохозяйственные работы. Сертификат летной годности был истекшим. Но сведения по самолету сохранились — он был, как и в случае с Колтовым, самостоятельного на основе КИТ набора планера. Как позднее выяснилось, пилотировал самоделкой профессиональный летчик, отработавший всю жизнь в большой авиации, а на пенсии получил свидетельство любителя. Даже профессионализм не помог справиться с самоделкой.

«Сейчас достаточно много выдают сертификатов летной годности самолетам, которые непонятно кто и как собрал, — рассказал источник в Росавиации. — Закон не требует заводской сборки для легкомоторной некоммерческой авиации. Возможно, поэтому участились случаи гибели частных пилотов. В любом случае расследование этих катастроф еще не завершено. Причины всех катастроф опубликует МАК».

Куйбышев

В советское время, когда о выпуске в воздух самоделок с одобрения государства никакой речи не шло, контроль за машинами был четкий. Это касалась как гражданских судов, так и спортивных легкомоторных. Но и тогда случались подобные инциденты.

В октябре 1981 года в Куйбышеве (сейчас Самара) при испытании самодельного самолета, собранного студентами авиационного ВУЗа на станции технического творчества завода «Прогресс» (выпускает ракетоносители), погиб один из самых прославленных пилотов страны. Игорь Егоров был летчиком-испытателем, обладателем Большой Золотой медали абсолютного чемпиона мира, семикратным чемпионом мира, дважды абсолютным чемпионом СССР, дважды победителем Международных соревнований летчиков социалистических стран по высшему пилотажу. Навыков лучшего пилота мира не хватило на то, чтобы посадить самоделку: после взлета самолет по необъяснимым причинам стал терять высоту и упал на землю. Егоров погиб от удара.

Напомним, 7 ноября в Московской области погибли известный телеведущий Александр Колтовой и его спутница, супруга известного финансиста Наталья Климова. Молодые люди отправлялись на элитную турбазу в Ярославскую область. Как впоследствии выяснилось, самолет Колтового (который он купил за месяц до ЧП) был собран кем-то самостоятельно из приобретенных комплектующих.