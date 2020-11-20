Запашный перечислил устроившихся курьерами заслуженных артистов РФ

Москва, 20 ноября. Знаменитый российский дрессировщик Эдгард Запашный не удивлен, что артисты во время пандемии COVID-19 идут подрабатывать таксистами или курьерами. Об этом он заявил в интервью ФАН.

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского в эксклюзивном интервью рассказал, что знает немало случаев, когда его коллеги пытаются выжить, уходя в другие сферы деятельности.

«В Большом Московском цирке работает порядка 500 сотрудников, и я подозреваю, что кто-нибудь, да, может днями или вечерами таксовать, подрабатывать, — отметил Запашный. — Времена-то сложные. Но точно сказать, кто именно, я не могу».

По словам народного артиста РФ, в условиях пандемии большое количество людей продолжает оставаться без работы, поэтому неудивительно, что кто-то находит себя в других профессиях.

«Лично я знаю двух заслуженных артистов России, которые развозят пиццу или суши, — пояснил Запашный. — Один — это Сергей Нестеров, дрессировщик тигров. Он еще весной, когда приехал из Минска (работал там по контракту. — Прим. ФАН), устроился курьером, развозил еду. Второй — Вениамин Игумнов. Я встречал его буквально три месяца назад, и он хвастался мне своей зеленой экипировкой. Они развозили еду по Москве».

У артистов, как и у множества других россиян, тоже есть семьи, которые необходимо кормить, и кредиты, которые необходимо выплачивать, посетовал собеседник ФАН.

«А у многих есть еще и животные, и не только домашние, — подчеркнул он. — В первую очередь я имею в виду артистов-дрессировщиков. Они вышли на другую работу, потому что надо еще и кормить животных за свой счет. Особенно в частном секторе».

Не так давно глава БМГЦ ездил в Смоленск — снимать сюжет для программы «Легенды цирка с Эдгардом Запашным», который выходит на телеканале «Звезда» (он автор идеи, ведущий и генеральный продюсер).

«И вот там дрессировщица волков Евгения Верлатая вечерами собирает металлолом, — сказал собеседник ФАН. — Молодая женщина, представляете? А все потому, что это волки — ее частные. Ее никто еще финансово не поддержал из числа государственных структур. И все эти месяцы она сидит без работы».

Запашный добавил, что смоленская артистка совсем не стесняется того, что занимается таким делом.

Корреспондент ФАН дозвонился до дрессировщика тигров Сергея Нестерова, который подтвердил, что весной действительно работал в Москве курьером. С 9:00 и до 20:00 он занимался животными, а вечером развозил еду. Так продолжалось два месяца, после чего дрессировщик вернулся в родной Минск, где дела пошли на лад. Сейчас он занят подготовкой новогоднего представления в белорусской столице.

Ранее известная телеведущая Дана Борисова рассказала, что знает артистов, которые, потеряв во время пандемии новой коронавирусной инфекции определенную часть своих доходов, уже пошли или планируют работать таксистами.