Названы условия, при которых «золотые паспорта» в РФ станут популярны

Минэкономразвития РФ предложило создать в России так называемую систему «золотых паспортов» — выдавать вид на жительство иностранцам в обмен на экономические инвестиции. Экономист Василий Колташов в комментарии ФАН назвал два условия, при которых система «золотых паспортов» в России будет работать.

Условия получения ВНЖ

Согласно предложению Минэкономразвития РФ, иностранный гражданин может получить ВНЖ, если он владеет российской компанией и вложил в нее 15 млн рублей. Если иностранец владеет зарубежной компанией, то размер инвестиций должен составлять 50 млн рублей.

Также претендовать на ВНЖ может иностранец, вложивший в российский бизнес 15 млн рублей. Компания должна работать хотя бы три года. Если иностранный гражданин открыл ИП, вложил в него 10 млн рублей и нанял десять человек, то он также сможет получить ВНЖ. Кроме того, если инвестор владел российскими гособлигациями или недвижимостью стоимостью 30 млн рублей в последние три года, то он сможет получить ВНЖ.

Два условия

Василий Колташов объяснил, что предложенная Минэкономразвития РФ система будет функционировать только при двух условиях.

«Есть две причины, по которым это предложение может оказаться популярным. Первая причина состоит в том, что российский внутренний рынок будет расширяться, у нас будет предоставляться гражданство рабочим мигрантам, и мы не будем десятки миллиардов долларов переводить в другие страны в виде полученных мигрантами доходов», — отметил эксперт.

Колташов добавил, что предложенная мера должна быть дополнена политикой предоставления российского гражданства тем, кто в России живет и работает. Это позволит мигрантам перевозить в Россию семьи.

«Вторая причина состоит в том, что Россия проведет атаку на офшоры, тогда работать с опорой на офшорные компании будет невыгодно. Нужно будет создавать бизнес в России, переводить бизнес в Россию и, таким образом, использовать предлагаемый вариант получения вида на жительства в России», — считает собеседник ФАН.

Экономист подчеркнул, что в настоящее время ни одна из двух мер не работает. Поэтому предложение Минэкономразвития является полезным, но нуждается в дополнительных мероприятиях, которые придадут ему смысл.

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