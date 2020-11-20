Артист московского цирка рассказал о работе разносчиком пиццы в пандемию

Москва, 20 ноября. Артист Московского цирка Никулина, дрессировщик Вениамин Игумнов рассказал ФАН, что в пандемию COVID-19 некоторое время весьма успешно работал доставщиком пиццы.

Игумнов — артист цирка в пятом поколении, первый в мире дрессировщик попугаев.

«У меня трое детей. Что я еще могу, кроме как быть артистом цирка? «Могу копать, могу не копать». И вот я был вынужден устроиться на одну фирму по доставке пиццы и целый месяц работал там вместе с нашими друзьями из Средней Азии, — рассказал артист. — И знаете, был приятно удивлен дружелюбием и помощью. Действительно, ребята приняли меня в свой коллектив очень радостно, рассказали, как быстрее пройти, где какой угол срезать».

Лауреат международных конкурсов, попавший в Книгу рекордов России, не знал, что для доставки пиццы нужно регистрироваться в социальной сети «ВКонтакте».

«Забавно было видеть, как на меня с какой-то ухмылкой, с удивлением смотрят люди, которым я приносил пиццу, — вспоминает артист. — Поверх головы как-то. Я понять не мог, но, видимо, они искали у меня на плече попугая».

За месяц, который артист проработал в доставке, он сумел заработать на еду себе и детям. Через некоторое время циркам разрешили продолжить работу, и Игумнов устроился в передвижной цирк к друзьям. Но вскоре снова ввели ограничения, и некоторым артистам пришлось опять устраиваться на альтернативные работы.

«Моему примеру последовали многие артисты нашего цирка, — отметил Игумнов. — У нас тут даже была игра, кто кому больше чаевых оставит. Мы соревновались — но я не победил».

Артист добавил, что если бы ему не подвернулась временная работа в передвижном цирке, то он так и остался бы в доставке.

«Меня родители учили пахать. Я на днях встретил нашего коллегу-артиста в такси, и он засмущался. Но ничего зазорного в этом нет! Ну, не получил я в свое время высшего образования, зато пиццу могу развозить», — развел руками Игумнов.

Дрессировщик пытался также зарабатывать в Интернете, но из этого, по его словам, ничего не вышло.

«Это не мое, — пояснил он. — Кстати, молодежь цирковая — они там донатят, хайпуют, у них все получается. Молодцы ребята, не бедствуют! Мы — цирковые, нас учат пахать. А параллельно за это время я еще и новый номер сделал!»

Ранее знаменитый российский дрессировщик Эдгард Запашный заявил ФАН, что не удивлен ситуации, когда артисты цирка во время пандемии COVID-19 идут подрабатывать таксистами или курьерами.

Кроме того, телеведущая Дана Борисова рассказала, что знает артистов, которые, потеряв во время пандемии новой коронавирусной инфекции определенную часть своих доходов, уже пошли или планируют работать таксистами.