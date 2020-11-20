Мать Бузовой подтвердила болезнь дочери

Москва, 20 ноября. Младшая сестра Ольги Бузовой Анна у себя в Instagram сообщила поклонникам, что на прошлой неделе в четверг перенесла инсульт. Также она поспешила всех успокоить, что уже поправляется и произносит скороговорки. ФАН связался с матерью девушки Ириной Александровной, которая подтвердила болезнь дочери:

«Да было такое. Но говорить я об этом не буду».

Чуть ранее поклонники заметили долгое молчание в соцсетях Бузовой-младшей. Сегодня, наконец, она объяснила причины своего отсутствия.

«Поскольку многие меня потеряли и переживают, расскажу вкратце, что со мной произошло. В четверг утром (чуть больше недели назад) у меня случился инсульт. Слава богу, медицинская помощь была оказана быстро», — написала Анна.

Сейчас, по словам девушки, она восстанавливается и у нее все прекрасно.

«Я нахожусь на реабилитации и мечтаю скорее уже вернуться в свой привычный ритм, но понимаю, что пока рано — надо полностью восстановиться и, наконец, полюбить себя и перестать нервничать по пустякам», — отметила сестра Ольги Бузовой.

Ранее сообщалось, что подписчики Ольги Бузовой возмутились ее поведением после инсульта сестры.