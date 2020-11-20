Жители российских моногородов выскажут онлайн-мнение о нацпроектах

Москва, 20 ноября. Эксперты при Государственной думе запустили онлайн-опрос граждан по реализации нацпроектов в моногородах. В течение месяца жители таких населенных пунктов смогут рассказать о ключевых проблемах своего муниципального образования, предложить изменения по улучшению качества жизни. Опрос проходит на сайте promonogoroda.ru, передает корреспондент ФАН.

Исследование проводит экспертный совет по устойчивому развитию моногородов при Госдуме. Полученные результаты будут проанализированы парламентариями, Министерством экономического развития РФ, администрациями монопрофильных муниципальных образований.

Как стало известно ФАН, по истечении определенного периода реализации нацпроектов оказалось, что жители моногородов преимущественно недовольны социально-экономической ситуацией, которая сложилась на их территориях.

«В самом начале запуска нацпроектов мэры моногородов, представители регионов обращались с предложением выделить адресные мероприятия в рамках национальных проектов для комплексного развития моногородов взамен государственной программы, которая была досрочно завершена в прошлом году», — рассказал заместитель председателя комитета ГД по экономической политике Альфий Когогин.

По данным Минэкономразвития РФ, в 2019 году в моногорода поступило 1,4% от общего объема финансирования нацпроектов при доле их населения в 9,2% от всех граждан страны.

Жителям 321 моногорода предложено оценить состояние 20 аспектов городской жизни: возможности для работы, образования, досуга, спорта, уровень благоустройства и так далее. Также предложено выбрать среди них пять наиболее востребованных направлений, указать на конкретные проблемы и высказать предложения по их решению.