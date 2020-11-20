Роботы-доярки и летающая «буханка»: режиссер нашумевшего видео рассказал о русской деревне

Отечественная короткометражка Russian cyberpunk farm, или «Русская кибердеревня», рассказывающая о жизни в российской глубинке в окружении киберпанка, взорвала Интернет и стала вирусной. В первые часы видео набрало более 300 тысяч просмотров, сейчас — более полумиллиона. Режиссер фильма Сергей Васильев рассказал ФАН о людях, которые стояли за проектом, о вдохновении еще не вышедшей, но уже обретшей огромную известность видеоигре Cyberpunk 2077, а также о планах на будущее.

— Сергей, расскажите о команде, которая снимала фильм. Что это за люди?

— Если говорить о команде, у нас нет постоянной студии. Это в основном коллеги, знакомые, с которыми собираемся и что-то делаем. И вот мы собрались и сделали такую историю. Это люди, которые работают в различных студиях по визуальным эффектам. И я сам работаю в сфере визуальных эффектов для кино и телевидения. Ну и неравнодушные ребята, которые решили принять участие в этой авантюре, на чистом энтузиазме, за спасибо [сделали фильм]. За это я им безмерно благодарен.

— А как пришла в голову такая классная история в стиле киберпанка?

— На это повлиял карантин. Еще в начале я сделал ролик, который тоже можно найти на ютубе, «Роботы в Москве» (Roboworkers in Moscow), там была концепция, что роботы-рабочие что-то копают в канализационном люке. На этом ролике я опробовал технологии, как все лучше снимать. И потом возникла мысль сделать что-то более цельное, связанное с повествованием, с небольшим сюжетом. Было интересно смешать несмешиваемое и показать русскую деревню, высокие технологии и киберпанк. Когда в этом миксе рождается юмористический эффект, получается что-то необычное.

И так получилось, что знакомые знакомых имеют ферму. Нам дали контакт, и мы поехали сначала на разведку — просто посмотреть, как все это выглядит. Мы же все-таки городские жители. И я не очень в этом понимаю. Посмотрели как все устроено, распорядок дня. И после всех рассказов, что и как там происходит, как раз пришла идея использовать жанр, когда главный герой ходит и рассказывает, что да как, как у них круто и так далее. Все это приобрело какую-то обыденность, поэтому герой на это даже внимание не обращает. Висит какой-то корабль в небе, ну и весит. Это дает какой-то свой флер обыденности.

— А где проходили съемки?

— Экоферма «Сытные сады». Это под Рязанью, село Кисьева. Там снимали.

— Каким был один из основных источников вдохновения? Учитывая, что используется киберпанк, не вдохновлялись ли уже нашумевшей видеоигрой Cyberpunk 2077? Тем более сама игра уже вот-вот должна выйти.

— В определенной степени да, Cyberpunk 2077 является источником вдохновения. Сейчас в принципе выходит много произведений в стиле киберпанк. Ну и хорошо получилось, что игра выходит [10 декабря]. Поэтому мы решили, что пока люди ждут Cyberpunk 2077, покажем им свою версию.

— Чем вообще сейчас обусловлена, на ваш взгляд, такая популярность киберпанка? На его фоне сейчас другие жанры и стили отходят в тень.

— Просто мы уже, по сути, живем в киберпанке, особенно последние полгода. Людей волнуют технологии. В 80-е годы киберпанк был чем-то из области фантастики, сейчас — это реальность, обыденность. И технологии, которые мы показали в фильме, чуть-чуть преувеличены от того, что есть уже сейчас. Поэтому эта тема так популярна.

Мне кажется, что киберпанк интересен, когда он в каком-то нестандартном сеттинге. Просто киберпанк сам по себе себя уже немного изжил — «Бегущий по лезвию» (культовый фильм в жанре киберпанк. — Прим. ФАН) вышел в 1982 году. А русская деревня — это интересно. Понятно, что это уже целое направление. У многих отечественных художников есть очень много крутых работ в стиле киберпанка. Например, Евгений Зубков. Уверен, его очень многие знают. Мы здесь не первые, но это такое логическое развитие жанра.

— Какие планы на будущее? Что за идеи собираетесь реализовать?

— Если эта история будет интересна зрителям, то мы хотим продолжать в той же вселенной. Допустим, развивать историю главного героя — Николая. Потом вводить других персонажей, чтобы действие происходило в одной вселенной. Условный альманах коротких историй в похожей стилистике. Герои при этом могут периодически пересекаться.