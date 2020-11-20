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Роботы-доярки и летающая «буханка»: режиссер нашумевшего видео рассказал о русской деревне

Режиссер «Русской кибердеревни» рассказал, как карантин повлиял на идею

Отечественная короткометражка Russian cyberpunk farm, или «Русская кибердеревня», рассказывающая о жизни в российской глубинке в окружении киберпанка, взорвала Интернет и стала вирусной. В первые часы видео набрало более 300 тысяч просмотров, сейчас — более полумиллиона. Режиссер фильма Сергей Васильев рассказал ФАН о людях, которые стояли за проектом, о вдохновении еще не вышедшей, но уже обретшей огромную известность видеоигре Cyberpunk 2077, а также о планах на будущее.

— Сергей, расскажите о команде, которая снимала фильм. Что это за люди?

— Если говорить о команде, у нас нет постоянной студии. Это в основном коллеги, знакомые, с которыми собираемся и что-то делаем. И вот мы собрались и сделали такую историю. Это люди, которые работают в различных студиях по визуальным эффектам. И я сам работаю в сфере визуальных эффектов для кино и телевидения. Ну и неравнодушные ребята, которые решили принять участие в этой авантюре, на чистом энтузиазме, за спасибо [сделали фильм]. За это я им безмерно благодарен.

Роботы-доярки и летающая «буханка»: режиссер нашумевшего видео рассказал о русской деревне

— А как пришла в голову такая классная история в стиле киберпанка?

— На это повлиял карантин. Еще в начале я сделал ролик, который тоже можно найти на ютубе, «Роботы в Москве» (Roboworkers in Moscow), там была концепция, что роботы-рабочие что-то копают в канализационном люке. На этом ролике я опробовал технологии, как все лучше снимать. И потом возникла мысль сделать что-то более цельное, связанное с повествованием, с небольшим сюжетом. Было интересно смешать несмешиваемое и показать русскую деревню, высокие технологии и киберпанк. Когда в этом миксе рождается юмористический эффект, получается что-то необычное.

И так получилось, что знакомые знакомых имеют ферму. Нам дали контакт, и мы поехали сначала на разведку — просто посмотреть, как все это выглядит. Мы же все-таки городские жители. И я не очень в этом понимаю. Посмотрели как все устроено, распорядок дня. И после всех рассказов, что и как там происходит, как раз пришла идея использовать жанр, когда главный герой ходит и рассказывает, что да как, как у них круто и так далее. Все это приобрело какую-то обыденность, поэтому герой на это даже внимание не обращает. Висит какой-то корабль в небе, ну и весит. Это дает какой-то свой флер обыденности.

— А где проходили съемки?

— Экоферма «Сытные сады». Это под Рязанью, село Кисьева. Там снимали.

Режиссер «Русской кибердеревни» рассказал, как карантин повлиял на идею

— Каким был один из основных источников вдохновения? Учитывая, что используется киберпанк, не вдохновлялись ли уже нашумевшей видеоигрой Cyberpunk 2077? Тем более сама игра уже вот-вот должна выйти.

— В определенной степени да, Cyberpunk 2077 является источником вдохновения. Сейчас в принципе выходит много произведений в стиле киберпанк. Ну и хорошо получилось, что игра выходит [10 декабря]. Поэтому мы решили, что пока люди ждут Cyberpunk 2077, покажем им свою версию.

Режиссер «Русской кибердеревни» рассказал, как карантин повлиял на идею

— Чем вообще сейчас обусловлена, на ваш взгляд, такая популярность киберпанка? На его фоне сейчас другие жанры и стили отходят в тень.

— Просто мы уже, по сути, живем в киберпанке, особенно последние полгода. Людей волнуют технологии. В 80-е годы киберпанк был чем-то из области фантастики, сейчас — это реальность, обыденность. И технологии, которые мы показали в фильме, чуть-чуть преувеличены от того, что есть уже сейчас. Поэтому эта тема так популярна.

Мне кажется, что киберпанк интересен, когда он в каком-то нестандартном сеттинге. Просто киберпанк сам по себе себя уже немного изжил — «Бегущий по лезвию» (культовый фильм в жанре киберпанк. — Прим. ФАН) вышел в 1982 году. А русская деревня — это интересно. Понятно, что это уже целое направление. У многих отечественных художников есть очень много крутых работ в стиле киберпанка. Например, Евгений Зубков. Уверен, его очень многие знают. Мы здесь не первые, но это такое логическое развитие жанра.

Режиссер «Русской кибердеревни» рассказал, как карантин повлиял на идею— Какие планы на будущее? Что за идеи собираетесь реализовать?

— Если эта история будет интересна зрителям, то мы хотим продолжать в той же вселенной. Допустим, развивать историю главного героя — Николая. Потом вводить других персонажей, чтобы действие происходило в одной вселенной. Условный альманах коротких историй в похожей стилистике. Герои при этом могут периодически пересекаться.

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