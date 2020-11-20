Романа Виктюка проводили в последний путь аплодисментами

Прощание с театральным режиссером, народным артистом РФ Романом Виктюком прошло в Москве в стенах его театра. Гроб с телом режиссера увезли на кладбище под аплодисменты, сообщает корреспондент ФАН.

Церемония прощания с режиссером состоялась в стенах Театра Виктюка – это детище артиста, которое он основал в 1996 году. Проститься с режиссером собрались многочисленные поклонники его творчества, коллеги и близкие.

Гроб с телом Виктюка был установлен на сцене на пьедестале из цветов. В последний путь режиссера проводили громкими аплодисментами. Виктюка похоронят в семейном склепе на Лычаковском кладбище во Львове рядом с родителями.

В конце октября Романа Виктюка госпитализировали с коронавирусом. 17 ноября стало известно, что режиссер скончался на 85-м году жизни в московской клинической больнице имени братьев Бахрушиных. Причиной смерти названа тромбоэмболия.

Во время прощания народный артист России Сергей Маковецкий, обращаясь к гробу режиссера, отметил, что Виктюку всегда удавалось «поднимать артистов и зрителей в небо». Артист Александр Соколовский в память об ушедшем режиссере прочитал стихи Сергея Есенина 1925 года. Режиссер Галина Чернова рассказала, что смерть Виктюка оплакивают и в его родном Львове.