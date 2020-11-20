Эксперт рассказала о нюансах «решающей схватки» за «Северный поток — 2»

Для ЕС, и в первую очередь для Германии, важно, чтобы здравый экономический смысл победил нечистоплотную политику. Об этом в комментарии ФАН рассказала старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Решающая схватка»

Германия предпринимала попытки «задобрить» Соединенные Штаты в вопросе строительства трубопровода «Северный поток — 2», начав строить терминалы для сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов. Однако в итоге этот проект застопорился, в связи с чем грядет «решающая схватка» за российский газопровод. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

Германия все еще надеется на улучшение трансатлантических отношений при Джо Байдене. Однако он является противником газопровода. В то же время в американском сенате идет обсуждение очередных санкций, направленных на страховые и сертификационные компании, которые сотрудничают с российскими судами при завершении строительства «Северного потока — 2».

«До недавнего времени Правительство Германии оставляло открытым вопрос о завершении строительства газопровода, но ему тоже вскоре придется дать четкий и ясный ответ. Так что решающая схватка США и Германии за «Северный поток — 2» все ближе», — отмечает издание.

Заметим, что в начале ноября, незадолго до начала обсуждения очередных санкций в американском конгрессе США, компания, ответственная за строительство терминала для американского СПГ в немецком порту Вильгельмсхафен, отказалась от участия в проекте. И еще неизвестно, удастся ли найти этому порту замену.

«Так что теперь федеральное правительство рискует непосредственно столкнуться с угрозой санкций, которые оно стремилось предотвратить. В ближайшее время у него не будет ничего, что можно было бы предложить США, чтобы те отказались от воплощения в жизнь своих намерений», — заключает издание.

Нюансы схватки

Как отметила Анна Бодрова, любой поворот в истории «Северного потока — 2» может быть решающим и, безусловно, очень нервным. Здесь значимы любые диалоги и каждый сантиметр прогресса. В этом году экономические ограничения против проекта и задействованных в нем компаний только расширялись, возможный новый президент США Джо Байден является известным противником «Северного потока — 2» в силу своих политических взглядов.

«Открытого противостояния между интересами Германии и США может и не быть, однако вопрос должен получить какое-то разрешение в любом случае. Какова судьба проекта, сейчас не скажет никто. Бессмысленно спорить с тем, что проект очень значим для России и части европейских потребителей, в него вложены колоссальные суммы, от успеха его внедрения может зависеть статус РФ на мировой арене. Но сейчас от позиции России не зависит ровным счетом ничего», — пояснила Анна Бодрова.

В любом случае, заметила эксперт, для ЕС, и в первую очередь для Германии, важно, чтобы здравый экономический смысл победил нечистоплотную политику. Сотрудничество с Россией в области ТЭК обеспечит в период рецессии экономики ЕС важное конкурентное преимущество, экономию в размере десятков миллиардов евро и как следствие — успешное развитие на мировом рынке.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Ранее депутат Виктор Водолацкий предрек Соединенным Штатам политическое поражение в вопросе санкций против российского газопровода. РФ доказала, что может гарантировать поставки газа по той цене, которая устраивает европейских потребителей.