Подписчики Бузовой возмутились ее поведением после инсульта сестры

Москва, 20 ноября. Певица и ведущая «Дома-2» Ольга Бузова хранит молчание после сообщения об инсульте, который перенесла ее младшая сестра — Анна Бузова.

Сестра телеведущей на некоторое время исчезла из соцсетей, чем вызвала беспокойство подписчиков. Наконец Анна Бузова вышла на связь и рассказала поклонникам в Instagram, что неделю назад перенесла инсульт.

Ольга Бузова не стала оказывать публичную поддержку младшей сестре. Instagram знаменитости по-прежнему в основном заполнен рассказами об участии в шоу «Ледниковый период». Такое поведение возмутило некоторых подписчиков певицы.

«Неужели работа важнее поддержки сестры?», — написали комментаторы.

Конечно, Ольга Бузова могла выразить сочувствие близкому человеку в личном разговоре. Тем более, в своем посте Анна Бузова написала, что после инсульта ей срочно хотелось поговорить с родителями и с сестрой.

Сейчас пережившая страшную ситуацию девушка проходит реабилитацию и мечтает скорее вернуться к привычному образу жизни. После инсульта она потеряла чувствительность в правой руке и ноге. Возможно, Анну Бузову спасло то, что ее оперативно доставили в клинику и оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее известный певец Прохор Шаляпин высказался о своей коллеге по цеху. Он назвал Бузову трудолюбивой и в чем-то «наглой» девушкой. Шаляпин также выразил уверенность, что исполнительница не сможет «забрать работу» у других звезд российской эстрады.