The War Horse: США не смогут повторить за Россией ее арктические маневры

Вашингтон, 20 ноября. Борьба с Россией за влияние в Арктической зоне может обернуться для США катастрофой, считают авторы американского издания The War Horse.

Эксперты отметили, что РФ позиционирует себя в качестве ведущей арктической державы. В свою очередь Пентагон еще в 2019 году предложил арктическую стратегию, однако так и не смог убедить правительство увеличить финансирование инфраструктуры региона, пишет ПолитРоссия.

«Военный бюджет США в 2019 году превысил российские расходы на оборону в десять раз. При этом РФ в своих инвестициях отдает приоритет Арктике, а американцы нет», — добавили журналисты.

При этом некоторые военные аналитики считают, что США должны повторить за Россией ее арктические маневры. Однако РФ намерена усилить Северный флот новыми атомными подлодками, ледоколами, а также восстановить давно закрытые в Арктике военные объекты советской эпохи. Авторы The War Horse уверены, что недооценка военного потенциала российской армии грозит США серьезными неприятностями.

Обозреватели французского издания Le Point также восхитились боеспособностью российских военных в Арктике. Журналисты отметили, что Россия способна развернуть свои силы в течение 48 часов в любой точке региона.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин» в пассажирском порту Морской фасад в Петербурге. Дизель-электрический ледокол способен проходить льды толщиной до трех метров и работать в автономном режиме 61 сутки, передает телеканал «360».