Депутат ГД Боярский объяснил причину упразднения Роспечати и Россвязи

В руководстве профильного комитета Госдумы прокомментировали решение президента об упразднении Роспечати и Россвязи. ФАН также попытался выяснить, что ждет руководство и сотрудников упраздняемых агентств.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федерального агентства связи (Россвязь). Указ о передаче функций упраздняемых агентств Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) опубликован на сайте Кремля в пятницу, 20 ноября.

Согласно указу, Минцифры становится правопреемником Роспечати и Россвязи, в том числе по судебным обязательствам. Об упразднении агентств ранее заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Оптимизация проводится в рамках предложенной премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным реформы системы управления.

ФАН обратился к руководству Роспечати и Россвязи с просьбой прокомментировать решение об упразднении агентств. Также был задан вопрос о дальнейших планах по трудоустройству как руководства, так и сотрудников упраздняемых структур. Напомним, оба агентства были созданы в 2004 году. Руководителем Роспечати с момента основания был Михаил Сеславинский, Россвязь с 2012 года возглавлял Олег Духовницкий.

В пресс-службе Духовницкого отказались от комментариев, пообещав вскоре выпустить соответствующий пресс-релиз. Что касается дальнейшей судьбы руководства и сотрудников ведомства, было сказано так:

«Разбираемся. Дело такое, сами понимаете».

Сеславинский и его представители на момент написания материала были недоступны для комментариев.

Комментируя решение президента об упразднении агентств, первый зампред комитета Госдумы информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский отметил, что это происходит в рамках анонсированной правительством оптимизации госаппарата.

«Уверен, что все функции Россвязи и Роспечати, важные и нужные, будут сохранены, а Минцифры обеспечит полную преемственность и взаимодействие в этой сфере», — отметил Боярский в комментарии ФАН.

При этом депутат отказался отвечать на вопрос о дальнейшей судьбе сотрудников упраздняемых структур.

«Госдума не имеет отношения к штатному расписанию этих ведомств и их кадрового обеспечения. Мы, как комитет, помогали и будем помогать им, но кадровые вопросы не в нашей компетенции», — отметил он.

Сергей Боярский также объяснил, чем вызвано решение упразднить Роспечать и Россвязь.

«Оптимизация — вещь необходимая. Любая структура имеет тенденцию к разрастанию. Всегда наступает момент, когда нужно посмотреть на нее со стороны и принять решение. Такое решение предложено, оно поддержано президентом, и сомневаться в его эффективности не приходится».

Ранее в Минцифры сообщили, что Россвязь и Роспечать — это подведомственные агентства министерства. Ранее эти агентства ранее совместно с министерством обеспечивали решение важнейших задач, в том числе построение единого информационного пространства, преодоление информационного неравенства, повышение доступности связи, поддержка русскоязычной аудитории за рубежом и т. д.

«Задача Минцифры — сделать все, чтобы процесс упразднения агентств, который займет какое-то время, прошел бесшовно, не вызвав проблем в реализации текущих задач», — подчеркнули в ведомстве.

Отметим, ранее Роспечать курировала книжный рынок, а о том, как на упразднение этого агентства реагируют крупнейшие книгоиздательства, в ближайшее время читайте в интервью для ФАН генерального директора издательства «Эксмо» Евгения Капьева.