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Актриса театра Виктюка раскрыла подробности необычного завещания режиссера

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Актриса театра Виктюка раскрыла подробности необычного завещания режиссера

Москва, 20 ноября. Советская и российская актриса театра и кино Людмила Погорелова раскрыла подробности необычного завещания театрального режиссера Романа Виктюка, церемония прощания с которым прошла сегодня в Москве. Об этом пишут «Дни.ру».

Людмила Погорелова хорошо знает Романа Виктюка, так как в его театре она сыграла в десятках спектаклей. Смерть режиссера актриса восприняла как личную утрату. Прощание с российским и советским театральным режиссером Романом Виктюком прошло в его театре, ФАН вел прямую трансляцию. У гроба родственников покойного не было, как обычно это принято.

Актриса театра Виктюка раскрыла подробности необычного завещания режиссера

Людмила Николаевна рассказала, почему так произошло. Она напомнила, что Роман Виктюк родился во Львове, у него там живут две сестры, племянники и внучатая племянница. Родственники режиссера всегда приезжали на все премьеры и праздники, однако сейчас помешала пандемия коронавирусной инфекции. Приехать в Россию смогла только родная племянница Романа Григорьевича, которая и повезет его тело на родину, пояснила Людмила Погорелова.

Ведущая актриса театра Виктюка также раскрыла подробности необычного завещания режиссера.

«Он очень просил похоронить его рядом с мамой, которую любил и всегда говорил о ней с восхищением. Всем своим родным он завещал похоронить себя в семейном склепе. Поэтому он улетит сегодня на свою малую родину, где уже его ждут и готовят панихиду», — поделилась Погорелова.

Актриса театра Виктюка раскрыла подробности необычного завещания режиссера

По ее словам, последний раз она видела Виктюка 21 сентября — решили заранее отметить его день рождения, который был в конце октября.

«Роман Григорьевич сидел на сцене, а мы играли фрагменты разных спектаклей. А потом после массовых постановок молодежь стала массово падать с COVID-19. И театр на три недели закрылся на карантин», — добавила Людмила Николаевна.

Виктюк ушел из жизни 17 ноября на 85-м году жизни. Актер Наиль Абдрахманов в интервью ФАН вспомнил мэтра своего театра и поделился переживаниями о его уходе.

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