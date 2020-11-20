Актриса театра Виктюка раскрыла подробности необычного завещания режиссера

Москва, 20 ноября. Советская и российская актриса театра и кино Людмила Погорелова раскрыла подробности необычного завещания театрального режиссера Романа Виктюка, церемония прощания с которым прошла сегодня в Москве. Об этом пишут «Дни.ру».

Людмила Погорелова хорошо знает Романа Виктюка, так как в его театре она сыграла в десятках спектаклей. Смерть режиссера актриса восприняла как личную утрату. Прощание с российским и советским театральным режиссером Романом Виктюком прошло в его театре, ФАН вел прямую трансляцию. У гроба родственников покойного не было, как обычно это принято.

Людмила Николаевна рассказала, почему так произошло. Она напомнила, что Роман Виктюк родился во Львове, у него там живут две сестры, племянники и внучатая племянница. Родственники режиссера всегда приезжали на все премьеры и праздники, однако сейчас помешала пандемия коронавирусной инфекции. Приехать в Россию смогла только родная племянница Романа Григорьевича, которая и повезет его тело на родину, пояснила Людмила Погорелова.

Ведущая актриса театра Виктюка также раскрыла подробности необычного завещания режиссера.

«Он очень просил похоронить его рядом с мамой, которую любил и всегда говорил о ней с восхищением. Всем своим родным он завещал похоронить себя в семейном склепе. Поэтому он улетит сегодня на свою малую родину, где уже его ждут и готовят панихиду», — поделилась Погорелова.

По ее словам, последний раз она видела Виктюка 21 сентября — решили заранее отметить его день рождения, который был в конце октября.

«Роман Григорьевич сидел на сцене, а мы играли фрагменты разных спектаклей. А потом после массовых постановок молодежь стала массово падать с COVID-19. И театр на три недели закрылся на карантин», — добавила Людмила Николаевна.

Виктюк ушел из жизни 17 ноября на 85-м году жизни. Актер Наиль Абдрахманов в интервью ФАН вспомнил мэтра своего театра и поделился переживаниями о его уходе.