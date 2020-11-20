В Татарстане и Дагестане оценили работу Артема Здунова

Махачкала, 20 ноября. Назначенный врио главы Мордовии экс-премьер Дагестана Артем Здунов не смог завоевать доверие в южной республике, сообщает сетевое издание Inkazan со ссылкой на собственный источник. Однако, как выяснил ФАН, в самом Дагестане придерживаются обратного мнения.

В своем Telegram-канале Inkazan утверждает, что Здунов изначально не хотел покидать Татарстан для работы в Дагестане. Все же перебравшись на юг, он не смог стать там своим и проявить себя, отмечает издание, ссылаясь на источник в татарстанском правительстве.

«Собеседник Inkazan из правительства Татарстана заявлял, что покидать родную республику в 2018 году Здунову не хотелось. В Дагестане своим он стать не смог, хотя не раз пытался перетянуть «своих» поближе, раздавая должности выходцам из Татарстана. Громкими решениями не запомнился», – говорится в сообщении.

При этом в издании считают, что Здунов должен остаться доволен повышением.

«Сам управленец, очевидно, несказанно рад такой удаче: если юг России он воспринимал как каменный век, то Мордовия куда ближе к эпохе Возрождения», – пишет Inkazan.

При этом в самом Дагестане не все так однозначно высказываются о работе Артема Здунова. Так, глава республиканского Минтуризма Расул Ибрагимов на своей странице в сети Instagram опубликовал пост, в котором поздравил премьера с назначением в Мордовию и отметил его профессионализм.

«Уверен, что Ваша компетентность, опыт и личные качества позволят Вам внести большой вклад в укрепление ее (Мордовии – Прим. ФАН) экономического потенциала и повышение благосостояния жителей республики», – считает министр.

Также он благодарит Здунова за внимание к Дагестану и его проблемам.

«Хочу поблагодарить Вас…за самоотдачу и ответственность при выполнении профессиональных обязанностей, за неравнодушное отношение к проблемам нашего родного края», – пишет Ибрагимов.

Артему Здунову 42 года. Он родился в Казани, по национальности – мордвин. Возглавлял министерство экономики Татарстана, в 2018 году был назначен председателем правительства Дагестана. Здунов является одним из первых выпускников программы кадрового резерва – так называемой «школы губернаторов».

Вечером 18 ноября стало известно, что президент России Владимир Путин принял отставку главы Мордовии Владимира Волкова, назначив на его место в качестве временно исполняющего обязанности Артема Здунова.