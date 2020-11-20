Вы отвернулись буквально на секунду, а ребенка нет в поле зрения? Расскажем, что делать и куда обращаться, если малыш потерялся.

Потерять ребенка — страшный сон любого родителя. Между тем такое случается сплошь и рядом. По обобщенным данным в России, в год теряется около 15 тысяч детей! К счастью, благодаря своевременной реакции родителей и слаженным действиям органов охраны правопорядка и поисковых служб большинство «потеряшек» находится живыми и здоровыми.

Беда может случиться абсолютно с кем угодно. Даже самой внимательной маме случается не уследить за маленьким непоседой, а строптивые подростки сбегают из вполне благополучных семей.

Первая реакция, которая возникает у близких беглеца, — это паника, которая сковывает разум и буквально парализует тело. Поддаваться страху ни в коем случае нельзя. От скорости вашей реакции сейчас зависит слишком многое. Нужно как можно быстрее взять себя в руки, отбросить в сторону лишние эмоции и немедленно начать действовать. О том, как вести себя в критической ситуации, к кому обращаться за помощью и как предотвратить несчастье, мы поговорили с профессионалом. На вопросы редакции ФАН ответила создатель и руководитель школы «ЛизаАлерт» Алина Павлюкова.

Когда и куда обращаться в первую очередь? Как реагировать, если ребенок потерялся: памятка для родителей

Существует ошибочное мнение, будто нужно ждать трое суток, прежде чем обращаться в полицию с заявлением о пропаже человека. Это в корне неверно! Каждая минута сейчас — буквально на вес золота, промедление недопустимо. Помните, что, если сотрудник правоохранительных органов предлагает вам подождать, он нарушает закон.

«Если ребенок не пришел в оговоренное время домой или вы потеряли его на прогулке, самый первый шаг — сообщить об этом в полицию по номерам 102 или 112», — констатировала Павлюкова.

При обращении вас, скорее всего, попросят назвать возраст и ФИО ребенка, адрес его проживания, спросят, где, в какое время и при каких обстоятельствах он пропал, а также попросят подробно описать приметы и одежду.

Затем необходимо оповестить охрану и администрацию (если это парк или торговый центр) о том, что ребенок пропал. Желательно показать сотрудникам свежую фотографию пропавшего. Возьмите за правило фотографировать малыша сразу же, как только вы приходите в людное место, — так вы будете располагать самой актуальной информацией для поиска.

Если ребенок не нашелся сразу же, следует обратиться за помощью к волонтерам отряда «ЛизаАлерт», которые занимаются поиском пропавших детей, по номеру круглосуточной горячей линии 8–800–700–54–52.

Обязательно свяжитесь со всеми друзьями и их родителями, с которыми ребенок может находиться. Не стесняйтесь обзвонить и предупредить всех знакомых, родственников, учителей, репетиторов и так далее. Постарайтесь вспомнить, куда ребенок мог/хотел пойти.

Довольно часто дети теряются в общественном транспорте, не успев зайти в салон или вагон вместе со старшими или, наоборот, выйдя раньше положенного. Наш эксперт объясняет, что делать в этом случае:

«Если все произошло в транспорте, ребенок уехал один — вам необходимо доехать до следующей остановки и проверить, возможно, он находится там. Или наоборот — вернуться на ту остановку, где он предположительно остался».

Если отправляетесь на прогулку в лес, следите за тем, чтобы у ребенка в кармане был полностью заряженный телефон. В рюкзак на всякий случай можно положить бутылку воды и шоколадку, которые позволят продержаться, пока не придет подмога. Строго-настрого запретите приближаться к любым водоемам!

Как вести себя ребенку, если он потерялся? К кому можно и не стоит обращаться? Что делать категорически нельзя?

«У нас есть правило трех «о», — заметила Павлюкова. — Если ты потерялся: остановись, оглянись, окрикни. Важно стоять на месте и не бегать в поисках родителей. Так как взрослые всегда ищут, а дети ждут пока их найдут. Если это происшествие случилось в общественном транспорте, ребенок уехал один, то ему необходимо доехать до следующий остановки и ждать родителей. В обратной ситуации, когда родители уехали, — нужно просто стоять на месте и ждать. За помощью безопасно обратиться к полицейскому, к сотруднику магазина, к взрослому с ребенком. Именно этих людей мы называем «безопасный взрослый».

Существует ряд важных правил, которые должен усвоить ребенок, чтобы не потеряться:

никогда не убегай от родителей во время прогулок, находись в зоне видимости. Не важно, это прогулка по городу, на площадке или в парке, или по лесу;

одевайся ярко и заметно, чтобы тебя было легко различить;

если ты ходишь домой из школы один — никогда не меняй выбранный маршрут, не обговорив это с родителями. Так как этот путь уже тебе известен, он безопасен;

всегда находись на связи, телефон должен быть полностью заряжен перед прогулкой.

Меры профилактики

Проблему всегда проще предотвратить, нежели потом искать пути ее решения.

Наш эксперт рекомендует постоянно обсуждать с ребенком правила поведения в местах массового скопления людей и алгоритмы, которые объясняют, что делать, чтобы не потеряться и как вести себя, если это все-таки произошло. Это нужно для того, чтобы, попав в подобную ситуацию, ребенок не растерялся, а знал, как поступить.

Специалист также советует разбирать различные примеры и спрашивать, как бы ребенок поступил в том или ином случае, корректируя таким образом его действия.

«И детям, и родителям можно посещать занятия по детской безопасности, которые мы регулярно проводим очно в виде занятий в школах, родительских собраний и городских квестов «Безвредные советы», а в 2020 году — в онлайн-режиме и анонсируем заранее в наших соцсетях», — рассказала собеседница ФАН.

Кроме того, в этом году для детей 5-10 лет Школа «ЛизаАлерт» запустила аудиосказки о приключениях лисенка Рыжика и «Азбуку безопасности». С помощью добрых и увлекательных аудиосказок маленьким слушателям расскажут про волшебный номер 112, научат собираться в лес вместе с лисенком, а еще они узнают о том, опасна вода или нет. В «Азбуке» каждая буква — забавный стишок, рассказывающий о правилах безопасности. Дети в игровой форме смогут выучить алфавит и заодно узнать, как поступить в той или иной непривычной ситуации.