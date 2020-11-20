Лечащий врач Романа Виктюка раскрыла истинную причину его смерти

Народный артист России Роман Виктюк ушел из жизни на 85-м году жизни. Многие СМИ писали о том, что причиной смерти режиссера стала коронавирусная инфекция, которой он болел перед своей кончиной. Однако лечащий врач артиста Светлана Калинченко опровергла слухи, которыми начал обрастать уход Виктюка из жизни.

«Я не понимаю, зачем и кому нужен этот обман? Кто начал писать эту нелепицу? Даже если бы коронавирус и имел место, то Романа Виктюка выписали из больницы, а это значит, что он смог победить болезнь», — негодующе комментирует ситуацию Калинченко.

По ее мнению, причиной смерти режиссера стали его возраст и возрастные изменения в организме. Он находился в «летальном возрасте». Однако врач уверена, что Роман Виктюк мог прожить дольше.

«В его возрасте нужно больше двигаться, но в то же время хранить и беречь себя. Во многом на скорый его уход повлияла обездвиженность, которая случилась из-за перенесенного в больнице инсульта и привела к тромбоэмболии», — говорит она.

Калинченко также добавила, что в возрасте режиссера люди часто умирают именно из-за тромбоза, это довольно прогнозируемая причина смерти. Но это никакой не коронавирус.

Прощание с Романом Виктюком прошло 20 ноября в Москве в его театре. Режиссера похоронят в семейном склепе во Львове. Друзья, близкие, коллеги пришли проститься с мэтром.

Ранее актер Сергей Маковецкий выступил на похоронах Виктюка, а актриса Галина Чернова рассказала, как режиссер относился к коллегам в театре.