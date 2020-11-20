Регина Тодоренко заговорила о разводе с Топаловым

Москва, 20 ноября. Популярная телеведущая Регина Тодоренко шокировала общественность, честно рассказав об отношениях со своим мужем Владом Топаловым.

Звезда призналась, что в отношениях с ее возлюбленным есть много проблем. О трудностях в семейной жизни она рассказала в прямом эфире со своим психологом. Нередко ссоры возникают из-за разных взглядов на воспитание ребенка.

«Есть моменты, на которые мы имеем полярные точки зрения, и мы не можем прийти к общему знаменателю. В такие моменты очень хочется развестись», — сделала шокирующее заявление Тодоренко.

Блогер добавила, что прорабатывает проблемы в отношениях с Владом со специалистом. Также Тодоренко много читает специальной литературы об отношениях и семейной жизни. Впрочем, супруги вместе работают над отношениями, пытаются научиться слушать и слышать друг друга.

О трудностях в воспитании малыша Топалов говорил и раньше. Артист признался, что порой ему тяжело контролировать раздраженность и гнев, когда ребенок не слушается. Однако, по словам певца, он работает над этим и пытается принять, что малыш — личность, у которого есть свои «хотелки».

Ранее супруг известной телеведущей посвятил трогательный пост в Instagram своей семье. Топалов откровенно рассказал, на чем держатся его отношения с Тодоренко и признался ей в любви. Тодоренко также рассказала в своем Instagram-аккаунте о необычном сюрпризе, который ей подготовил супруг Влад Топалов

Напомним, 15 ноября Тодоренко опубликовала видео, на котором виден гипс на руке ее двухлетнего сына Михаила.