Эксперты рассказали, чем обернутся штрафы за превышение скорости на 1 км/час

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил ввести штрафы за превышение скорости даже на один километр в час. Автоэксперты оценили предложение Васильева в комментарии ФАН и рассказали, к чему приведет отмена нештрафуемого порога скорости.

Нарушители ПДД

Васильев объяснил, что в России важно повысить культуру на дорогах. Водители должны помнить, что превышение даже на один километр в час является нарушением ПДД.

«Любой человек, который нарушает правила дорожного движения со скоростью на один километр в час, уже является нарушителем ПДД. Ему выдавали права для того, чтобы он ездил по правилам», — отметил депутат.

Именно превышение скоростного режима чаще всего становится причиной ДТП, подчеркнул парламентарий.

Разумный компромисс

Автомобильные эксперты обратили внимание, что отмена нештрафуемого порога может привести к многочисленным ошибкам. Эксперт издания «За рулем» Михаил Колодочкин напомнил, что ни одно регистрирующее скорость устройство не работает идеально.

«Нештрафуемый порог, на мой взгляд, должен определяться технической точностью тех изделий, которые регистрируют это превышение скорости. Идеально точно ни одно устройство не работает, даже современное. Поэтому порог в 1 км/час — это неправильно, 20 км/час — это перебор. Разумный компромисс — это 10 км/час. Тогда точно не будет никаких жалоб и претензий в суды, что неправильно померили, что прибор плохо настроен», — считает специалист.

Кроме того, эксперт добавил, что водители ориентируются на показания спидометра. Но и это устройство может быть неточным.

Теория и практика

Партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что предложение Васильева хорошо только в теории, на практике его не реализовать.

«Конечно, мне нравится предложение теоретически. Наверное, так должно быть в идеале: написано 60 км/час, значит, и едем 60 км/час. Но в реальной жизни такого нет ни в одной стране мира», — отметил специалист.

Эксперт подчеркнул, что нештрафуемого порога скорости нет лишь в Швеции, но только в городе. В остальных странах есть порог в 3–5 км/час, в Белоруссии и Казахстане — 10 км/час.

«Я считаю, что у нас чрезмерный нештрафуемый зазор — 20 км/час. Если уменьшать, то до 10 км/час в наших условиях. Но прежде всего надо провести ревизию дорог и знаков. Об этом говорил президент, да и все говорят уже больше года, но пока успехов я не вижу. Ревизия нужна, чтобы на дороге было минимальное количество знаков и они были логичные. Дерганый режим — это самое опасное», — подчеркнул Моржаретто.

В настоящий момент в России действует нештрафуемый порог при превышении скорости в 20 км/ч. Неоднократно его предлагалось снизить до 10 км/ч. Ранее МВД России выступило против снижения порога. Автоэксперт Марк Подольский объяснил ФАН, почему снижение нештрафуемого порога не принесет существенных изменений.