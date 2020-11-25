Водные проблемы Казахстана: как Нур-Султан и Пекин делят трансграничные реки

Автор Telegram-канала «Lu Man: Взгляд на Восток» в рамках проекта «Война за воду» рассказывает, как Китай и Казахстан пытаются поделить воды Или и Иртыша, почему реализация планов по развитию Синьцзяна ведет к нехватке воды в соседней стране, а Пекин не спешит заключать соглашение об эффективном распределении водных ресурсов.

Из 24 трансграничных рек, протекающих через территории Китая и Казахстана, наиболее значимыми являются Иртыш и Или, основной водосток которых на 70% формируется на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР. Китайские проекты по забору воды в бассейне этих двух рек считаются основной причиной сокращения их стока, что оказывает негативное воздействие на промышленность, сельское хозяйство и экологию значительной части Казахстана, который, занимая девятое место в мире по площади, сегодня испытывает острый дефицит водных ресурсов.

Река Или берет свое начало в Китае на Тянь-Шане и впадает в озеро Балхаш в Казахстане, обеспечивая 80% всего притока воды и сильно опресняет его западную часть. На реке в 60 километрах от Алма-Аты расположено Капчагайское водохранилище, созданное для регулирования стока воды, а также одноименная ГЭС мощностью 364 МВт. В Или-Балхашском бассейне проживает шестая часть казахстанцев и работает 20% промышленных предприятий страны.

На территории КНР в бассейне Или построено около 130 гидросооружений и 13 водохранилищ, которые снабжают водой сельское хозяйство и промышленность западных областей Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Сегодня Казахстан для своих нужд использует из реки Или около 2,5 км³ воды в год, в то время как Китай потребляет свыше 15 км³, что составляет около трети общего стока. И эта цифра в ближайшие годы скорее всего увеличится, так как китайцы роют канал для переброски воды в западные районы Таримской котловины.

Значительное увеличение забора воды из Или ставит под угрозу будущее озера Балхаш, по причине нарушения его экологического равновесия. Специалисты указывают, что за последние 15 лет сток реки в озеро снизился практически на треть — с 17,8 км³ в год до 12,7 км³. В настоящее время Балхаш существует благодаря интенсивному таянию ледников Тянь-Шаня, но за последние 50 лет площадь озера сократилась почти на 2000 км². Некоторые ученые прогнозируют, что озеро может исчезнуть, как Аральское море.

В 2007 году Казахстан даже предлагал Китаю льготный контракт на 10 лет на поставки продовольствия в Синьцзян в обмен на увеличение объема стока рек в озеро Балхаш, однако Пекин сделку не поддержал.

Иртыш — основная водная артерия северо-восточных районов Казахстана, обеспечивающая водой промышленность, сельское хозяйство, а также объекты гидроэнергетики. На реке построены Бухтарминское, Усть-Каменогорское и Шульбинское водохранилища. В бассейне Иртыша расположены такие крупные промышленные центры страны как Усть-Каменогорск, Семипалатинск и Павлодар. В данном регионе проживает в общей сложности 2,5 млн человек.

Верхнее течение реки от истока на западных склонах Монгольского Алтая на территории КНР до озера Зайсан в Казахстане носит название Черный Иртыш. Китайский город Карамай, который является центром нефтегазовой промышленности Синьцзяна, обеспечивается водой по каналу «Черный Иртыш — Карамай» длиной более 300 км и шириной 22 метра. Эта вода также используется для орошения 140 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. В данный канал Китай отводит более 2 км³ воды в год, что составляет около 26% водоносности реки. Часть стока Иртыша поступает в озеро Улюнгур, площадь которого за последние годы увеличилась на 200 км². В свою очередь, канал «Иртыш — Урумчи» снабжает водой засушливые районы Таримской котловины, где обнаружены крупные месторождения нефти и газа.

Оба канала при максимальном потреблении могут обеспечить пропускную способность около 6,3 км³ воды в год. При этом сейчас общий годовой сток Иртыша на границе Китая и Казахстана оценивается в среднем в 9,6 км³, уменьшившись почти в три раза за последние 30 лет.

В наименее обеспеченном водными ресурсами Синьцзян-Уйгурском Автономном районе Китая площадью 1660 тыс. км², что составляет 1/6 часть территории страны, сейчас проживает около 25 млн человек. По прогнозам, население автономии продолжит увеличиваться, в том числе за счет переселения этнических китайцев из других регионов КНР, а значит, будет расти и потребление воды, которая используется для расширения орошаемых земель под хлопок и пшеницу.

В настоящее время в Синьцзяне проходит второй этап программы освоения Западного Китая, рассчитанный до 2030 года. Приоритет в нем отдается модернизации промышленности, что требует еще большего увеличения водозабора из трансграничных рек.

Специалисты отмечают, что забор воды из Черного Иртыша уже сказался на ее нехватке в Бухтарминском водохранилище и озере Зайсан, а нарушение природного баланса в зайсанской дельте Иртыша приведет к заболачиванию окружающей местности.

Снижение уровня реки ведет к дефициту воды в канале «Иртыш — Караганда», в результате чего ожидается обострение проблемы водообеспечения центральных регионов Казахстана, прежде всего, самой Караганды и Карагандинской области, для которых канал является основной водной артерией.

Уменьшение стока реки Иртыш может стать причиной нарушения естественного водного баланса региона, снижения урожайности сельскохозяйственных культур, деградации пастбищ и, в конечном итоге, опустынивания значительной части северо-восточного Казахстана. Ухудшение экологической обстановки из-за того, что воды реки поступают с территории Китая загрязненными тяжелыми металлами, нефтепродуктами и фенолами ставит вопрос о качестве питьевой воды в ряде крупных городов, включая казахстанские Усть-Каменогорск, Семипалатинск, Павлодар и российский Омск.

Сток Иртыша на границе Казахстана и России уменьшился в 3 раза по сравнению с 90-ми годами, что в будущем может сказаться на судоходстве по российской части реки. Москва также заявляла, что готова предложить проект переброски пресной воды из Алтайского края через Казахстан в китайский Синьцзян, что позволило бы снизить объемы водозабора в верхнем течении рек Иртыш и Или.

Так как объемы подачи воды в Казахстан по трансграничным рекам полностью контролируются китайской стороной, а повлиять на планы Пекина по строительству ирригационных и энергетических объектов в СУАР не представляется возможным, казахстанцам приходится разрабатывать меры экономии воды, для того, чтобы уменьшить собственную зависимость от водных ресурсов, которые они делят с китайцами.

Китай и Казахстан уже более двадцати лет не могут подписать полноценное соглашение в отношении эффективного и справедливого распределения водных ресурсов трансграничных рек.

Растущая критика со стороны казахстанцев в отношении китайских проектов на реках Или и Иртыш, сокращающих сток воды, а также желание сохранить хорошие отношения с Казахстаном в итоге заставили Пекин в конце 90-х начать переговоры, которые увенчались подписанием в 2001 году первого соглашения об использовании и охране трансграничных рек. Спустя два года была создана китайско-казахстанская объединенная речная комиссия, а в 2015 году сформирована специальная рабочая группа по подготовке и согласованию нового проекта соглашения об управлении водными ресурсами трансграничных рек. Но с тех пор переговоры зашли в тупик, так как Китаю нет смысла брать на себя дополнительные обязательства и ограничения, пока не будут завершены программы развития и модернизации Синьцзяна. Таким образом, вероятнее всего, Пекин будет готов заключить договор не ранее 2030-х годов.

Казахстан также не раз настаивал на проведении трехсторонних переговоров с привлечением России, но Китай неизменно отказывается от менее комфортного для него формата.

Стратегической целью Пекина является превращение СУАР в промышленный и торговый центр Средней Азии, что позволит увеличить китайское влияние в регионе. Для решения данной задачи, китайцам необходимо наращивать сельскохозяйственный и производственный потенциал Синьцзяна, что невозможно сделать без увеличения потребления пресной воды, основным источником которой остаются трансграничные реки.

По мнению многих специалистов, в связи с прогнозируемым снижением речного стока Или и Иртыша в Казахстане, вероятно, сильно изменится структура и объемы потребления воды, что в свою очередь может привести к обострению межгосударственных отношений в регионе.