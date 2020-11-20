«Ожидаемая трагедия»: стример CatBoyKami о терактах во Франции и Австрии

Москва, 20 ноября. Блогер CatBoyKami назвал недавние теракты во Франции и Австрии «ожидаемой трагедией». Об этом он заявил в единственном интервью для российских СМИ Федеральному агентству новостей.

«То, что произошло в этих странах, — трагедия, но трагедия ожидаемая. Небелые хотят, чтобы их стало больше, и им плевать на вас, если вы не одни из них», — говорит он.

Стример считает, что это «элементарные биологические принципы»:

«Это ожидаемо от любого биологического организма. Когда два совершенно разных организма встречаются, каждый из них стремится уничтожить другого, либо с помощью насилия, либо с помощью вытеснения. Мы наблюдаем это сегодня», — сказал CatBoyKami.

Напомним, 16 октября 18-летний Абдуллах А. с криками «Аллаху акбар!» напал с ножом в пригороде Парижа на учителя истории и географии Самюэля Пати, убил и обезглавил его. На уроке, посвященном свободе слова, Пати показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo. Позднее, 29 октября, в католическую базилику Нотр-Дам в Ницце ворвался мужчина с ножом и напал на посетителей. Три человека погибли, еще шесть ранены. Злоумышленник ранен и задержан.

В Вене 2 ноября 20-летний выходец из Северной Македонии, имеющий также австрийский паспорт, Куйтим Ф. устроил стрельбу в центре города. В результате погибли двое мужчин и две женщины, 22 человека получили ранения. Преступник был застрелен полицией на месте. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»1.

Читайте полное интервью с самым противоречивым персонажем в интернет-пространстве 2020 года на сайте ФАН уже сегодня, 20 ноября, в 18:00.

1 Организация запрещена на территории РФ.