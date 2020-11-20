«Иванушки International» раскрыли подробности похищения коллектива в 90-е годы

Москва, 20 ноября. Участники российской поп-группы «Иванушки International» откровенно рассказали о страшных событиях, которые происходили на их жизненном и творческом пути. Подробности похищения артисты раскрыли в рамках Youtube-шоу «Музыкалити», которое ведет юморист Максим Галкин.

Легендарные исполнители хита «Тополиный пух» решили вспомнить события 90-х годов. Тогда солиста коллектива Андрея Григорьева-Аполлонова и его покойного коллегу Игоря Сорина украли. Злоумышленники хотели, чтобы «Иванушки» поработали бесплатно. Страшные события произошли в Ростове-на-Дону, куда музыканты прилетели с концертом.

По приезде участники группы сели в лимузин, который, как они подумали, подготовили организаторы концерта, однако все оказалось не так. Ребята были в пути очень долго, и только к часу ночи достигли пункта назначения — аферисты привезли их в Зверево — глубинку Ростовской области. Там коллектив побывать не планировал. Оказалось, что злоумышленники напали на помощников организаторов мероприятия, которые должны были встретить знаменитостей в аэропорту.

«Они запаковали организаторов официальных нашего концерта, связали, кинули в какой-то подвал», — поделились страшными воспоминаниями о жестоком похищении артисты.

Позже выяснилось, что преступники продали билеты на концерт «Иванушек» всему у городку под Ростовом-на-Дону и заставили коллектив выступать. После этих неприятных событий группа в течение 10 лет не посещала регион.

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев ранее рассказал, что в юбилейный альбом коллектива, который они выпустят в 2021 году, войдут новые песни о любви. Подробнее — в эксклюзивном материале ФАН.